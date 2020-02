O confronto entre Tomebense e Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 19h15, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, vai tirar o asterisco da classificação do Módulo I do Campeonato Mineiro, pois é o último jogo adiado da competição a ser disputado.

Mas a partida pode provocar ainda outra mudança na tabela, pois as duas equipes entram em campo com chances de tomar a liderança do Estadual do América.

O Tombense depende apenas de uma vitória para ser líder do Campeonato Mineiro. Neste caso, empataria com o América em pontos (14), mas superaria o Coelho no saldo de gols, pois neste momento os dois clubes estão empatados com sete.

Para voltar à liderança, ao Cruzeiro não basta vencer. Terá de conquistar os três pontos com pelo menos três gols de vantagem sobre o Tombense para superar o América no saldo de gols, pois neste momento está em desvantagem (11 a 9).

Pelo retrospecto do adversário até agora no Estadual a tarefa não é fácil, pois o Tombense tem a melhor defesa da competição. Sofreu apenas um gol nas cinco partidas que já disputou.



EMPATE

Em caso de empate, os dois times ficam sem chance de chegar à liderança, o Tombense permanece na terceira colocação, e o Cruzeiro volta ao G-4, como quatro colocado.

Neste caso, quem deixa o grupo que se classifica para as semifinais do Campeonato Mineiro é o Atlético, que neste momento está na quarta posição com os mesmos 11 pontos de Tombense e Cruzeiro.

REFORÇOS

Para a partida desta quinta-feira, Adilson Batista ganhar reforços. O volante Filipe Machado, que veio do Grêmio e desde o primeiro momento foi titular do time, está recuperado de um desgaste muscular e faz parte do grupo que foi a Tombos.

A tendência é que ele jogue, formando dupla com Jadsom. Para o setor ofensivo, Judivan, que também reclamou de um problema muscular, mas contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil, também está liberado e deve participar da partida desta quinta-feira contra o Tombense.

bruno haddad/cruzeiro

RETORNO – O Cruzeiro de Adilson Batista precisa pontuar em Tombos para voltar ao G-4 do Campeonato Mineiro