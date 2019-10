É com boas vibrações que a paratleta Érika Porfírio viaja a um país vizinho pela primeira vez para lutar. Ela fará check-in no Uruguai para participar do Pan-americano, que começa esta semana. Motivo para comemorar antes da estreia, Érika tem. Há alguns dias, trouxe mais um ouro na bagagem após duelo em terras paulistas. Ela conquistou a medalha no Campeonato Abu Dhabi Internacional Pro Jiu-Jítsu, em Barueri.

A atleta precisou recorrer a rifas e patrocínios para custear a viagem até São Paulo. A competição foi realizada no domingo (6), no Ginásio de Esportes da cidade, e reuniu diversos competidores.

No entanto, o primeiro posto no pódio não é nenhuma novidade. Em julho, ela foi campeã pela primeira vez, apesar da curta carreira, no Nacional de Parajiu-jítsu realizado em Florianópolis. Em Barueri, se consagrou campeã após grande desafio diante da adversária que enfrentou.

No final, conquistou mais um ouro para a prateleira, que já guarda três medalhas de prata e uma de bronze. “A luta foi dura. Lutei com uma faixa azul muito forte. Ganhei por pontuação, e não consegui finalizá-la, mas graças a Deus o ouro veio pra casa”, destacou Érika.

Vale ressaltar que, além de modelo, a paratleta é personal trainer. Há quatro anos, ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico em uma academia.

Foi na prática das artes marciais que começou a trabalhar na recuperação, com incentivo do Mestre Liu. Sem desistir, ela luta não apenas contra os adversários nos tatames, mas também contra as sequelas.

O primeiro campeonato disputado por Érika foi em Brasília, onde conheceu várias pessoas com limitações. Se identificou de cara com os praticantes. Desde então, ela tem investido na modalidade, vendido rifas para angariar recursos e conseguir custear viagens para os próximas embates, como a ida para o Uruguai.



INÉDITO

Em Punta del Este, no Uruguai, onde haverá a participação de mais de 200 atletas do continente no páreo – entre 11 e 13 de outubro –, será a oportunidade de Érika mostrar todo o potencial como lutadora.

Ela viajou na manhã desta quarta-feira (9) e espera contar com o apoio dos norte-mineiros. “O pan-americano é um grande evento para nós, paratletas. E representar o Brasil junto com a Federação Brasileira de Jiu-Jítsu Paradesportivo é uma alegria imensa. Espero sair bem no campeonato e levar o ouro pra casa. Torçam por mim”, pede.

