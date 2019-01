O ano de 2018 terminou terrível para o torcedor do América, e a virada já traz uma notícia ruim. Depois de quatro temporadas e meia, o gol do Coelho está órfão de titular absoluto. João Ricardo teve o contrato expirado no Lanna Drumond e já se acertou com a Chapecoense. Para quem foi rebaixado à Série B 2019, a grande missão agora é reforçar a meta.

Por outro lado, Victor e Fábio seguem firmes como símbolos de Atlético e Cruzeiro. O primeiro tem contrato até dezembro de 2020, quando completará nove anos no clube alvinegro. Fábio, recordista de jogos com a camisa celeste, até o último dia do ano vigente, mas deverá se aposentar com a camisa 1 da Raposa.

Quem se despediu neste Réveillon, além de João Ricardo, foram figuras mais apagadas nos dois grandes clubes da capital, como o meia-atacante Tomás Andrade no Galo e o lateral-direito Ezequiel, no Cruzeiro. A lista de “adeus” no Coelho foi de vilões, rótulos que Rafael Moura e Luan carregarão junto à torcida por conta da polêmica do pênalti perdido contra o Fluminense na última rodada do Brasileirão, que decretou a queda americana para a Segunda Divisão.

Givanildo Oliveira não terá mais os seguintes jogadores para trabalhar nesta pré-temporada: João Ricardo, Matheus Ferraz, Ricardo Silva, Norberto, Aderlan, Giovanni, Carlinhos, Wesley, Donizete, David, Ruy, Marquinhos, Gerson Magrão, Lincoln, Aylon, Rafael Moura, Luan e Robinho. Em contrapartida, chegam Diego Jussani, João Paulo, Leandro Silva, Marcelo Toscano, Neto Berola, Felipe Azevedo e Junior Viçosa.



DEDÉ PRESENTE

Horas antes de os jogadores do Cruzeiro retomarem os trabalhos, a grande notícia celeste era o interesse reforçado do Flamengo pra cima do zagueiro Dedé. Entretanto, o próprio clube celeste afirmou que o jogador só sai pela multa de R$ 330 milhões. No site oficial, informou aos torcedores que o clube inicia a pré-temporada hoje com a presença do Mito.

“O zagueiro, que tem contrato até 31 de dezembro de 2021, se reapresenta nesta quinta-feira, na Toca da Raposa 2, para início da pré-temporada do Clube”, diz a nota.

O Cruzeiro, que completou 98 anos ontem, ainda não anunciou nenhuma contratação oficial. Mas pegará o jovem lateral-direito Orejuela, do Ajax, por empréstimo, enquanto irá se despedir também de Mancuello, Bruno Silva e Barcos, por exemplo.



ROCHA AUSENTE

Na reapresentação do Atlético, o foco total será nos dois jogos diante do Danúbio pela 2ª fase da Libertadores. Réver e Guga estão confirmados, e a novidade de hoje será a contratação oficial do volante Jair junto ao Sport.

Quem tem contrato com o Atlético mas não dará as caras na Cidade do Galo, segundo apuração da reportagem, é o lateral-direito Marcos Rocha. Falta apenas uma cláusula no contrato de venda entre Atlético e Palmeiras para o jogador deixar o Galo de forma definitiva. Outros atletas que não ficam no clube, mas que podem fazer parte da pré-temporada neste início de ano são Carlos César, Mansur, Rodrigão, Matheus Mancini, Dodô, Marquinhos Costa e Pablo Diogo.