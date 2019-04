Montes Claros recebe em 19 de maio a I Corrida e Caminhada pela Saúde Mental. O evento está com inscrições abertas e faz menção ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado um dia antes da realização do evento esportivo.

Organizado pela Associação dos Usuários, Familiares e Amigos da Rede Psicossocial – Consciência Ativa, busca trazer reflexão acerca das pessoas que sofrem com transtornos mentais.

Fabiana Mori é conselheira e uma das organizadoras. Ela reforça que a ideia é justificada pela luta pela garantia dos serviços substitutivos, a exemplo dos Centros de Atenção Psicossocial nos tratamentos.

“A associação tem o objetivo de garantir os direitos dos usuários e propor forma de inclusões e geração de rendas também. Não há nada mais inclusivo do que uma prática de esporte coletivo, onde todos podem participar”, pontuou.

Antes da atividade esportiva, no dia 18 de maio, acontece a segunda feijoada beneficente da associação no Seminário Premonstratense, localizado no bairro Melo. O ingresso custa R$ 15, com direito a participação em bingo.

No dia seguinte, pela manhã, ocorre a recreação. O intuito é partir da rua Gonçalves Figueira, local onde fica o Centro Álcool e Drogas. Para quem vai correr, a chegada é no heliponto ao lado da Praça dos Jatobás.

Para quem apenas caminhará, o ponto final é no cruzamento da avenida Coronel Prates com a Mestra Fininha. O percurso da prova será de 2 quilômetros para caminhada e de 5 quilômetros de corrida.

As inscrições podem ser feitas até 16 de maio no Caps da rua Gonçalves Figueira, 202, e também na rua Jacarandá, 115, bairro Canelas. Os interessados em participar pagam R$ 40 para corrida e R$ 25 para caminhada. Os beneficiários do programa participam gratuitamente.

Os cursos de psicologia Fasi e Funorte abraçaram a causa e se juntam à coordenação municipal para auxílio na programação. Para a professora e supervisora de estágios da disciplina na Fasi, Anne Raissa Brante, o evento é a melhor oportunidade de manifestação popular contra retrocessos políticos e cuidado com a liberdade e manutenção de práticas não-manicomiais.

“É momento de reunir toda a comunidade acadêmica, profissionais de saúde e comunidade em geral para contribuir com essa causa, manifestando o seu apoio a práticas que respeitem a singularidade do paciente portador de sofrimento mental e considere seus direitos como cidadão”, pondera.

Informações pelos telefones 99115-5052 ou 99232-6280.

*Estagiário sob supervisão do editor