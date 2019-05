Já foi dada a largada para o Brasileiro de Karatê 2019. O próximo desafio é para atletas norte-mineiras, que participam do torneio, realizado de 23 a 25 de maio. Elas pegaram a estrada na segunda-feira rumo a Recife, onde disputam a terceira etapa em busca de vaga na final.

Viagem cansativa e carregada de esperanças. O que ainda está no imaginário pode se concretizar a partir desta sexta, quando as três jovens começam a lutar. Evelyn Emanuelle, de apenas 14 anos, tem o primeiro embate no território pernambucano ainda hoje. Natural de Janaúba, ela disputará na categoria sub-14, 47 kg – branca a verde. Encarar o desafio nacional não é algo intimidador para a adolescente.

“Eu estou muito ansiosa para me classificar porque é um campeonato grande. Foram treinos bem pesados porque para um campeonato grande precisa de um treino bem firme. Treinei muito para me classificar e sei que eu vou garantir uma vaga”, enfatizou.

As irmãs Laryssa Carolayne e Amanda Sttefany também vão em busca da classificação e representarão Montes Claros. Elas são filhas do multi-campeão Marquinho Karatê e lutam hoje e amanhã. Amanda, de 26 anos, competirá na categoria sênior, 18 anos acima – faixa roxa a preta +67 kg. “Esperamos conseguir a vaga para a final e com certeza acreditamos que conseguiremos, pois estamos treinadas e preparadas”.

Já Larissa, de 21, luta na categoria sênior 18 anos acima +67 kg. Ela ressaltou a relevância dos títulos durante a trajetória no karatê. “Minha expectativa também é de conseguir a classificação para a final e subir ao pódio. Estou muito confiante, pois treinamos muito. Já somos campeãs nacionais, estaduais e regionais”.

As três atletas pegaram a estrada na segunda-feira e chegaram na quarta. Carolayne e Sttefany integram a equipe do Markinhos Karatê. Emanuelle treina no grupo do Reginaldo Karatê, em Janaúba.

A pontuação é fundamental para melhorarem posição no ranking.



COMPETIÇÃO

A primeira etapa foi realizada em Brasília, no Distrito Federal. A segunda em Manaus. Depois de Pernambuco, as sedes serão São Paulo, em julho, e Rondônia no mês de agosto.

Após as fases disputadas, serão conhecidos os classificados: campeões, vice e os terceiro colocados das modalidades kata e kumite de diversas categorias.

No dia 26, ao fim das partidas do Brasileiro, acontece a Seletiva Nacional sub-14, Cadete, Junior e sub-21. Os escolhidos integrarão a equipe que participará dos campeonatos Sul-Americano, Pan-americano e Mundial.

Todas as lutas ocorrerão no Centro de Esporte, Lazer e Cultura Santos Dumont, Com cerimônia de abertura no dia 24, às 8h30 e lutas a partir das 10h.

(*) Estagiário sob supervisão do editor*