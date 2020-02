O técnico do Atlético, Rafael Dudamel, insiste na ideia de que as partidas disputadas no Mineiro fazem parte da pré-temporada de sua equipe, o que inegavelmente faz sentido. E o mês de fevereiro reserva ao Galo confrontos decisivos, que ditarão como será o restante da temporada alvinegra.

O último teste antes da primeira “final” será contra o Tombense, neste domingo, às 16h, no Independência. Mas como já adiantado pelo treinador venezuelano, os 11 que começam em campo no duelo válido pela quarta rodada do Estadual devem ser bem diferentes daqueles que iniciarão a disputa com o Unión Santa Fé, no embate de ida da primeira fase da Sul-Americana.

É verdade também que a cabeça do atleticano já está voltada para o estádio 15 de Abril, onde o time visita a equipe argentina. Em BH, o torcedor assistirá aos reservas fazendo o último jogo da pré-temporada tão enfatizada por Dudamel. A esperança, tanto da arquibancada quanto do banco de reservas, é que algum atleta se destaque e possa ganhar mais espaço no momento em que realmente o ano competitivo se inicia.

Desta forma, a maioria dos olhares no domingo se voltarão para aquele que chegou ao clube tratado como uma joia. Impedido de estrear pela sua nova equipe por conta de uma suspensão que adquiriu quando atuava pelo Santa Fé, o colombiano Dylan Borrero deve iniciar a partida como titular e, finalmente, vestir a camisa do Atlético.

Também em fevereiro, além das partidas diante do Unión Santa Fé, está o jogo único entre Campinense e Galo, em Campina Grande, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Os clubes se enfrentam no próximo dia 12.



CRUZEIRO

A vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, no Mineirão, foi um alento em meio a uma semana “pesada” na Toca da Raposa II, diante de fatos que preocuparam a China Azul: perda de mandos de campo na Série B do Brasileiro, multas e uma dívida na Fifa no valor de R$ 52 milhões.

Enquanto isso, o time comandado por Adilson Batista procura deixar os problemas extracampo de lado e focar apenas no próximo desafio do Cruzeiro, contra o lanterna Tupynambás, neste domingo, em Juiz de Fora.

Só que logo de cara, o técnico terá que resolver um problema, que surgiu às vésperas do embate – justamente um dos pontos negativos desta semana. Foi confirmado que o meia Rodriguinho não permanecerá no time, já que não aceitou redução de salários. Um acordo entre as partes para rescisão de contrato deve ocorrer nos próximos dias.

Isso significa algo que já se desenhava: Maurício será mesmo o responsável por orquestrar a equipe no Estadual, quiçá em toda a temporada.

*Sob supervisão de Thiago Prata