Estão abertas as inscrições para o 15º Encontro de Escolas de Futebol do Norte de Minas. O torneio será realizado em julho, período de férias estudantis, e busca a integração entre municípios vizinhos e de fora de Minas Gerais. A sede é Itacarambi, cidade às margens do rio são Francisco.

Promovido pela Associação Desportiva Naza Esporte Clube (Adenec), o evento já faz parte do calendário itacarambiense. “O encontro é realizado pela nossa associação há 15 anos, com delegações de vários estados brasileiros. Este ano está sendo realizado com a ajuda da Lei de Incentivo Fiscal”, informa o organizador, Jheann Pierre.

O anúncio é estendido para as cidades norte-mineiras como Montes Claros, Januária, Manga e Montalvânia.

Além delas, para Aracaju, em Sergipe, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Lajeado, no Rio Grande do Sul, e Guanambi, Bahia, com extensão para os estados de São Paulo, Goiás e Rio Janeiro.



REVELAÇÕES

O projeto é sucesso no quesito revelar jovens atletas. É que, de acordo com Jheann, há jogadores frutos deste trabalho. Hoje alguns deles já foram chamados e atuam nos principais clubes do cenário nacional, a exemplo do Grêmio, América e Cruzeiro.

Como ponto forte, o organizador ressalta a credibilidade do encontro ao longo dos anos. A procura é grande de jovens interessados em participar, mas a organização esbarra na falta de espaço e tempo para recebê-los. “A cada ano, a credibilidade aumenta mais. Quanto ao nível, a tendência é aumentar também. Observadores técnicos de todo o Brasil vêm para essa copa ficar de olho e pegar os melhores talentos e entregá-los aos clube de futebol brasileiro”, finaliza.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas. O grupo que quiser se inscrever precisa correr para garantir a vaga, já que serão disponibilizadas apenas 12.

Após avaliação, é hora dos embates, disputados em uma semana, de 20 a 27 de julho, no período de férias escolares dos alunos.

“Será nas férias para que as escolas liberem os meninos, com jogos de manhã, à tarde e à noite. Vamos avaliar o currículo de cada escola para então fechar a tabela”, completa.

Os interessados podem participar nas categorias sub-13 (2006 e 2007), 15 (2004 e 2005) e 17 (2002 e 2003).

O vencedor de cada uma delas vai faturar uma quantia em espécie, que será divulgada pela organização após fecharem os participantes, além de troféu e medalha. Duelos não vão faltar e o palco deles é o Estádio Municipal Valdir Azevedo.

* Estagiário sob supervisão do editor