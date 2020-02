O Hoje em Dia mostrou em sua edição da última sexta-feira que o América não vence o Cruzeiro, no Mineirão, local do clássico entre os dois clubes neste domingo, às 16h, desde maio de 2002. E o Coelho tem um motivo a mais para buscar os três pontos no clássico válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro: quebrar uma invencibilidade de 47 jogos sem derrota da Raposa na primeira fase do Estadual.

Com a mesma fórmula de disputa desde 2004, o Campeonato Mineiro tem sempre uma primeira fase em turno único, com todos os clubes se enfrentando. Nesta etapa da competição, a última derrota cruzeirense foi em 5 de abril de 2015, quando perdeu por 2 a 1, de virada, para o Tombense, no Mineirão, pela última rodada etapa classificatória daquela edição.

Na época, o time ainda era comandado por Marcelo Oliveira, que logo depois deixou a Toca II, onde conquistou o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014.

Dos 14 jogadores escalados pelo então treinador cruzeirense naquela partida, só o goleiro Fábio estará em campo neste domingo. O atacante Judivan, que foi titular naquela oportunidade, pode entrar, pois estará no banco de reservas.

Nas edições de 2016, 2017, 2018 e 2019 o Cruzeiro não perdeu nenhuma partida na fase classificatória, somando 44 jogos.

Este ano, o time de Adilson Batista já entrou em campo três vezes e tem 100% de aproveitamento. Com nove pontos, é líder isolado do Campeonato Mineiro.

O América ocupa a terceira posição, com sete pontos, mesma marca de Caldense (4ª), URT (5ª) e Patrocinense (6ª).

Na lista das 47 partidas sem derrota do Cruzeiro na fase classificatória, quatro foram contra o América. Nesses confrontos, a Raposa venceu duas vezes e empatou outras duas.

A maior vítima cruzeirense é o Villa Nova, que perdeu os cinco jogos contra a Raposa, o último deles este ano.