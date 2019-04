A coordenação do curso de educação física das Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte) promove neste semestre uma série de programações e um calendário cheio de atividades. Como haverá alguns sábados letivos, o objetivo é utilizá-los para sair das aulas tradicionais e oferecer ao estudante mais prática e interação.

A primeira ação acontece nesta sexta e sábado, com o intercâmbio desportivo cultural com a escola de educação física da Funam, de Pirapora, que também faz parte do grupo.

Os atletas da cidade vizinha chegam nesta sexta à noite para disputa dos jogos no mesmo dia e no sábado pela manhã. A saída de lá será aproximadamente às 17h e chegada em Montes Claros prevista para as 19h.

O coordenador Cássio Dantas explica que em pauta está a ideia de transformar um pouco o modelo de ensino, dando aos alunos a possibilidade de mais prática e troca de vivências.

“O objetivo deste intercâmbio é estreitar os laços entre as duas escolas, já que nós estamos na mesma região. Como a nossa é mais antiga e mais experiente, e a de Pirapora faz parte do nosso grupo, é interessante que as nossas experiências também sejam passadas pra lá”, afirma Cássio.

Ainda de acordo com o ele, os alunos já estão ansiosos para a realização do evento. Terão uma série de jogos, onde participarão de várias modalidades, organizadas pela Associação Atlética Acadêmica e coordenação do curso de educação física.

“Estamos nos preparando para receber bem os colegas de lá. Eles terão lanche, café da manhã e almoço. Após os jogos do último dia, será feita uma confraternização na piscina, com grupo de pagode e música ao vivo. É um clima bastante agradável”, enfatizou Cássio.

Está programada para os dias 3 e 4 de maio a ida a Pirapora para devolver a visita.



JOGOS

São quatro partidas marcadas para a sexta-feira, com voleibol feminino e masculino, futsal feminino e masculino. No, sábado, as partidas são do handebol masculino e feminino, basquete e encerramento com o futebol de campo a partir das 8h. O evento ocorre no Campus JK.

