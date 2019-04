Depois da “Elas de Rosa”, corrida que coloriu Montes Claros em março, é hora de pegar a bicicleta e se preparar para pedalar. A cidade será palco, em junho, do encontro de ciclistas na 7ª edição do Garotas de Bike. As inscrições estão abertas.

O evento, que incentiva a população a pedalar para ter uma vida saudável, terá partida do Sítio Rancho da Lua. A concentração está marcada para as 7h do dia 9 de junho.

Em 2018, o pedal reuniu mais de 300 participantes. Para este ano, a pretensão é a de receber mais inscritos.

A organizadora Josiane Pereira Reis conta que o Garotas faz parte do calendário anual montes-clarense por promover a prática esportiva.

“O evento nosso tem o objetivo de incentivar as pessoas a pedalarem. Várias pessoas que foram pela primeira vez continuam indo, falando e acabam todo ano levando mais gente. Nós já tivemos depoimentos de quem começou no Garotas de Bike. É uma forma de fazer com que o evento não acabe”, explica.



NOVIDADE

Neste ano, haverá o percurso inédito de 30 km, com opção para o trajeto reduzido de 15km. A duração é de aproximadamente 2h30, dependendo do atleta. Durante o pedal, serão oferecidos pontos de apoio com água, suporte mecânico e carro à disposição. Haverá ainda sorteios e brindes, café da manhã e almoço, kit camisa e squeeze. As inscrições são limitadas para o público masculino e feminino.

O primeiro lote termina em 21 de abril, com o valor de R$ 50. O segundo vai até 22 de maio, no valor de R$ 70. O último fechará com o preço de R$ 80. Os interessados podem se inscrever em loja da avenida Donato Quintino, 90, bairro Canelas; na rua Dom Pedro II, 393, Centro; ou na Central Bicicletas.



EXPERIÊNCIA

Daniella Lopes é uma das adeptas do pedal e não deixa de participar do Garotas de Bike. O gosto começou com o marido, que é atleta. Há nove anos Daniella tem a bicicleta também como companheira. “Eu participei de quase todas as edições. Só faltei a uma. As meninas organizam superbem o evento, que é bem família. Dá para todos irem. É para incentivar mesmo a pedalar. Eu gosto demais de participar e pretendo estar lá novamente”.

Daniella conta que vale a pena fazer parte desta programação saudável. “Já ajudei um pouco na organização e a incentivar a galera a ir porque compensa. Eu conheci as meninas através da bike. A gente ia para corridas e eu não ia para correr, mas elas sim. Foi uma amizade que começou da bicicleta”, lembra.

