No próximo domingo acontece em Varze-lândia o primeiro desafio de Mountain Bike promovido pela prefeitura da cidade e pelos organizadores Lamartine Reis e Derdian Rodrigues. A premiação soma R$ 5 mil, divididos entre os melhores colocados, além de troféus e medalhas. O numero de inscrições é limitado a apenas 200 vagas.

A largada será às 9h na praça Cícero Drumond com chegada no mesmo local. Haverá quatro pontos de apoio dentro do percurso, um deles para distribuição de frutas, e ainda o acompanhamento e apoio da Polícia Militar.

Os atletas vão competir no percurso geral de 70 km (livre), Pro 70 km nas categorias Elite Masculino, Elite Feminina, Expert (18 a 29 anos), Master A1 (30 a 34 anos), Master A2 (25 a 29 anos), Master B1 (40 a 44 anos), Master B2 ( 45 a 49 anos) e Master C (acima dos 50); percurso Esporte de 50 km nas categorias Esporte A (14 a 29 anos), Esporte B ( mais de 30 anos),Open Feminino e Junior (14 a 17 anos); percurso Varzelândia 30 km, no Masculino e Feminino.



INFRAESTRUTURA

De acordo com a prefeita de Varzelândia, Valquíria Cardoso, “o passeio ciclístico MTB -Mountain Bike é diversão garantida e acontece como parte da programação da Festa dos 57 anos do município realizada pela prefeitura, com o objetivo de promover a interação, unindo esporte, lazer e natureza”.

“O evento tem caráter competitivo, com pre-miação até R$ 5 mil e total segurança, com carro de apoio, ambulância e Polícia Militar acompanhando todo trajeto até o fim da atividade”, ressalta a prefeita.

Todos os atletas devem levar o documento original ou autenticado na confirmação da inscrição. Menores de 18 anos deverão apresentar e entregar a autorização escrita e assinada pelo responsável (Com os dados do mesmo: RG, CPF, e grau de parentesco).

Para categoria Sport o valor será de R$ 65, categoria Pró o valor será de R$ 75 e categoria Varzelândia o valor será de R$ 40.

Os kits do atleta serão entregues ainda hoje, na praça Cícero Drumond. Informações pelo (38) 991816111 ou pelo site tionline.net.br/home