Quatro equipes iniciaram neste fim de semana os duelos das semifinais do 4º Campeonato Regional de Futebol, com representantes de Jaíba, Pedras de Maria da Cruz, Manga e Montes Claros.

A primeira partida colocou frente a frente Alternativa e a Seleção de Manga, que detinha o mando de campo. Nem o fator casa ajudou os anfitriões a evitarem a derrota diante da torcida.

Os visitantes foram pra cima e logo aos 16 minutos do primeiro tempo balançaram a rede com o lateral-direito Sam. Nos minutos iniciais da segunda etapa, Rafael – artilheiro da competição com 10 gols marcados – ampliou o placar em cobrança de pênalti. Vitória por 2 a 0 garantida e passo importante rumo à final da competição.

Alternativa e Manga voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 15h30, no Estádio João Rebelo, em Montes Claros.

O outro duelo reservou o encontro entre a Associação Atlética Jaíba e Independente de Pedras de Maria da Cruz – os dois times disputaram o título em 2018 e Jaíba levou o troféu.

O Independente segurou o empate no primeiro tempo. Aos quatro minutos da etapa final, decidiu o jogo com gol de Dunguinha, em jogada bem trabalhada. Após receber bola em profundidade, ele tirou o zagueiro da jogada e chutou no ângulo, sem chance para o goleiro.

A partir daí, os jaibenses foram para cima, mas sem conseguir o triunfo. Com resultado negativo, o time perdeu a invencibilidade de 16 jogos.

A vitória foi um grande presente de aniversário para o time de Pedras. O Indepa, como é conhecido, completou 39 anos de história no dia da partida. No próximo sábado, os times voltam a se encontrar em Pedras de Maria da Cruz.

* Estagiário sob supervisor do editor