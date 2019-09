O Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (Profesp) – chega este anos aos 15 anos. Para comemorar a data especial, será realizado nesta terça e quarta-feira a Taça Profesp 2019, com atividades no 55° Batalhão de Infantaria do Exército.

O torneio terá competições esportivas nas mais variadas modalidades. Será oferecido ações de superação e realização pessoal. O intuito também é identificar jovens que possuem habilidades e potencial atlético diferenciado.

A abertura é nesta terça-feira (24), às 08h15. As competições e premiações serão realizados no mesmo local. Para esta taça, cerca de 800 atletas estarão presentes, com oito batalhões de Minas Gerais.

De acordo com a organização, o Profesp recebe crianças de escolas municipais em vulnerabilidade, de 8 a 15 anos, que dispõem de reforço escolar e prática esportiva – judô, natação, atletismo e outros. Em Montes Claros, são atendidos 150 alunos. Os garotos que conseguem ter mais destaque são levados para campeonatos a nível nacional.