Falta pouco mais de uma semana para que animais de estimação e se seus donos possam se exercitar com muita animação. A Cãominhada chega à 9ª edição com novidades e promete reunir em Montes Claros cerca de 10 mil pessoas e 8 mil cães, de acordo com a organização.

Todo o material arrecadado com as inscrições será doado para ONGs da cidade. O evento marcado para 24 de março tem apelo para os cuidados com os pets.

Para o organizador Ederson Meira, falta sensibilidade da população quanto aos assuntos relacionados à vida canina.

“Ela (cãominhada) hoje levanta uma bandeira da conscientização das pessoas. Uma delas é sobre a leishmaniose. Temos vários médicos veterinários do nosso pet shop fazendo avaliação e orientação”, afirma.

Ederson revela ainda que Montes Claros é uma cidade considerada endêmica para a doença e o agravante é que os animais são vítimas recorrentes do abandono e de maus-tratos.

“As pessoas estão matando os animais em vez de estar combatendo e matando o mosquito. A nossa conscientização é de prevenção”, reforça.

ESPORTE CANINO

Como novidade para este ano, está a presença de um profissional referência em obstáculos para cães, a exemplo da prova de tambores. “Estamos trazendo o Adriano, que é referência em agility em Minas Gerais. Ele é campeão sul-americano. O agility consiste em vários obstáculos, onde os animais fazem todo um percurso, com maior agilidade e rapidez”.

O evento está previsto para começar às 8h, na Praça Flamarion Wanderley, localizada no bairro São José, com bênção aos animais.

Após, o percurso será de aproximadamente 1,5 km pela avenida Geraldo Athayde, sentido Parque de Exposições.



PARCERIA

Órgãos como o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estarão presentes para dar orientações sobre cuidados aos tutores, além de fortalecer a ideia do projeto.

A inscrição para a Cãominhada pode ser feita até 23 de março. Para participar é só acessar o site www.caominhada.com.br.

O custo são 2kg de ração, que serão doados para ONGs de apoio canino e grupos de protetores de animais de Montes Claros. Mais informações pelo telefone (38) 3222-9080.

* Estagiário sob supervisão do editor