Do anúncio da contratação, feito em 5 de janeiro de 2011, até o fim do vínculo, marcado para o próximo dia 31, o zagueiro Leonardo Silva colecionou momentos tristes e também de glórias com a camisa do Atlético. O respeito entre as partes é tão grande que, aos 39 anos, o capitão deve ter contrato prorrogado até o fim do Estadual e depois migrar para um cargo fora das quatro linhas.

Nos 2.918 dias da assinatura do primeiro contrato até o fim do último, Léo viveu na pele sensações distintas. A primeira foi o gosto amargo da goleada sofrida para o maior rival e ex-clube. O fatídico 6 a 1 contra o Cruzeiro, em 4 de dezembro de 2011, acabou se transformando num divisor de águas na história recente do alvinegro.

Depois do vexame na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Léo e o Atlético viveram “anos de ouro”. Com quatro conquistas estaduais (2012/13/15/17), uma na Libertadores (2013), uma na Copa do Brasil e outra na Recopa Sul-Americana, estas em 2014, o Camisa 3 se tornou um dos maiores da posição na história do Galo.

Com 34 gols anotados, Silva é o zagueiro com mais tentos com a camisa preta e branca, superando Luizinho e Réver. O último, que defendeu o Flamengo em 2018, deve oficializar o retorno ao Atlético ainda esta semana.



CARGO NO CLUBE

Apesar do desejo de atuar por, no mínimo, mais uma temporada, Léo pode antecipar a aposentadoria para atuar em outro cargo no clube, pois se depender do desejo da diretoria, ele continuará no quadro de funcionários.

“O Léo é uma pessoa que tem uma história maravilhosa no Atlético. Já conversei com ele algumas vezes no sentido de que, quando ele quiser, seja com gravata ou no campo, as portas do Atlético sempre vão estar abertas no futuro”, comentou o presidente Sérgio Sette Câmara ao Globoesporte.com.

A expectativa é a de que a assinatura do último vínculo do zagueiro seja feita ainda esta semana. Assim como aconteceu com o ex-atacante Marques, que hoje foi efetivado como diretor de futebol, Leonardo Silva poderá encerrar a carreira com a volta olímpica do Mineiro.

Em 2010, Marques levou o Mineirão à loucura ao balançar a rede contra o Ipatinga e selar a conquista contra a equipe do Vale do Aço. Apesar de ter se aposentado depois, na queda para o Santos na Copa do Brasil, o “Xodó da Massa” ainda é lembrado pela comemoração diante do Tigre, quando vestiu a bandeira de escanteio com a camisa do Galo e a ergueu para as arquibancadas.