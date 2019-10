Que os bastidores do Cruzeiro estão pegando fogo – não no sentido literal, claro – todo mundo sabe. E a novela “Crise Celeste” teve mais alguns capítulos apresentados ontem, e a audiência – ou seja, a torcida – vai conferir a continuação desta saga hoje, em mais uma batalha de xadrez envolvendo a cúpula da Raposa, que tem como coprotagonistas o mandatário do clube, Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, e o presidente do Conselho Deliberativo, Zezé Perrella.

Este último, aliás, tenta cimentar o caminho para o afastamento da atual diretoria. Nesta quinta-feira, os conselheiros do Cruzeiro serão convocados de forma oficial para a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, marcada para 21 de outubro, às 19h, no Dayrell Hotel e Centro de Convenções, no centro de BH.

A assembleia vai deliberar o afastamento do presidente Wagner Pires de Sá e seus vices eleitos, além da instauração de um comitê gestor para assumir a administração do clube de forma imediata.

A convocação da Assembleia tem a chancela do presidente de Zezé Perrella, que se reuniu nos últimos dias com diversas lideranças do clube para redigir o “Edital de Convocação Para Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube”, documento o qual a reportagem teve acesso.

No outro lado da mesa de xadrez, Itair Machado, que um dia chegou a ser aliado de Perrella, tenta conter, nos bastidores, os avanços desse movimento.

Em mensagem enviada para conselheiros via WhatsApp, ontem, Itair disse que se reuniria com Wagner Pires de Sá e o vice-presidente do clube, Hermínio Lemos, para “colocar um ponto final nessas armações maldosas e orquestradas”, em referência à tentativa de tirarem a atual diretoria do comando cruzeirense.

De acordo com a mensagem, publicada em um grupo denominado “Conselho União”, o vice-presidente de futebol disse que era preciso “ter um caminho, uma ação para mostrar a verdade para a torcida”, e que ele estaria disposto a “pôr a cara novamente em assunto fora do futebol para defender essa verdade”, escreveu.

Na última sexta-feira, Itair afirmou que não mais trataria assuntos que não dissessem respeito ao departamento de futebol, sua área de atuação.

“Eu fui muito prejudicado por querer defender o Cruzeiro em todas as áreas. Desde o início que eu assumi, eu quis defender o clube em todas as áreas. E na minha conversa com o presidente há um mês atrás, eu disse a ele que não iria entrar em outra área”, comentou na coletiva do dia 27 de setembro.