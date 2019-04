O fim de semana reuniu algumas equipes em campo para partidas da Copa José Maria Melo. A chave feminina foi uma delas. Contou com três jogos e muita bola na rede. O Funorte B aplicou goleada.

O Gol de Ouro abriu as partidas de domingo e derrotou o Baton de Francisco Sá por 3 a 0 – dois gols de Ludmilla e um de Alessandra. As meninas do Carlão também venceram por 3 a 0 as adversárias do Pedras de Maria da Cruz. A goleira Samara roubou a cena com defesas importantes no duelo. Daiany, Karol e Sandy marcaram. O grupo segue invicto.

A atleta Daiany do Carlão acredita que a equipe está no caminho certo, mas dispensa favoritismo. Com classificação garantida, ela vê a maturidade da equipe crescer a cada jogo. Na próximo partida, empate ou vitória mantém o primeiro lugar invicto.

“Nossa equipe não treina em campo. Ainda há algumas “manias” de futsal que nos atrapalha. Porém, é perceptível que a cada jogo a experiência e a inteligência aumentam. Acredito que o ponto forte da nossa equipe é a mescla de atletas novas – Sub 17 – com as experientes que compõem a equipe adulta”, avalia.

Ainda pela categoria, o Cassimiro bateu o San Remo por 2 a 0. No sub-12 masculino, o Funorte B aplicou sonora goleada no União Eldorado: 7 a 1. Ontem foi a vez dos times masculino sub-12 e sub-14 duelarem.

