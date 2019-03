O Funorte Esporte Clube (FEC) busca nesses últimos dias reunir forças para a estreia no Campeonato Mineiro 2019 diante do Cruzeiro, em Montes Claros. A partida deste sábado, 30, dá início ao calendário mais extenso. O FEC disputa a competição em duas categorias.

A busca de grandes objetivos para a temporada já começa diante de um clube da capital. A Raposa já estreou e venceu o Dínamo Esporte Clube, na Toca da Raposa I, por 3 a 1 no sub-15 e 2 a 0 na outra categoria.

Se no sub-15 as boas atuações ainda vigoram na Copa Brasileirinho, agora é a chance dos mais velhos entrarem em campo no torneio tradicional do Estado, começando pelo sub-17 – nascidos em 2002, 2003 e 2004 –, às 14h no estádio José Maria Melo.

Mais tarde, rola a bola para os mais novos – atletas nascidos em 2004. O Formigão busca surpreender os adversários jogando de igual para igual. “A gente vem se preparando já tem dias para participação do campeonato. Não temos nada ainda de informação sobre o Cruzeiro, mas vamos tentar igualar o jogo”, afirma o treinador do sub-17, Júnior Borges.

Para o comandante do sub-15, Maurílio Borges, é preciso ter cautela e ciência dos desafios do certame. “O Cruzeiro é uma equipe estruturada. Vamos tentar fazer um jogo bom pra gente. Sabemos da dificuldade da partida, mas esperamos fazer um bom jogo”, ressalta.

O Mineiro apresenta grandes duelos entre times do interior e capital. Todos se enfrentarão em turno único. Os oito melhores se classificam à próxima fase. Estão na disputa 15 equipes de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Araxá, Juiz de Fora, São João del-Rei, Manhuaçu, São Gotardo, Sete Lagoas e Montes Claros.

O torneio tem previsão de término em outubro.

*Estagiário sob supervisão do editor