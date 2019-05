Depois da euforia pelas conquistas na Copa José Maria Melo, o Funorte Esporte Clube volta as atenções para a Copa Brasileirinho e o Campeonato Mineiro. As três equipes das categorias de base têm duelos difíceis neste final de semana.

Na antiga Copa Dadazinho, o time sub-14 encara o Guarani de Divinópolis em busca de classificação para a próxima fase. Só a vitória interessa.

No Campeonato Mineiro das categorias sub-15 e sub-17, o Funorte joga em casa confrontos válidos pela sexta rodada. As duas partidas serão contra o Futgol.

A partir das 14h estará em campo o time sub-17, que vem de derrota de 3 a 0 para o América, na última rodada, em jogo disputado no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

A rodada dupla será fechada às 16h, com a equipe sub-15 também buscando a reabilitação, pois no último compromisso perdeu de 6 a 0 para o Coelho, também no Sesc Venda Nova.

Nas categorias sub-14 e sub-15, o treinador Maurílio Alves já passa a contar nessas partidas com o trabalho do auxiliar-técnico Neném.

As categorias de base do Funorte sofreram ainda uma mudança no treinador de goleiro, com Gildeon Santos, que deixou o clube para trabalhar num clube do Paraná, sendo substituído por Nilo, que atuou no Ateneu.