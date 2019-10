Contra o Palmeiras, deu resultado. Mesmo pressionado pela sequência negativa de resultados, o Atlético conseguiu segurar o vice-líder do Brasileiro no Allianz Park, em boa parte graças a uma aposta tática de Rodrigo Santana.

Com dificuldades para montar o time devido aos desfalques, ele optou por uma formação com três zagueiros, mesmo sem contar com Réver (que deve retornar no domingo, diante do Grêmio, no Independência).

E é dessa forma que o Galo encara hoje, às 20h, no Maracanã, sua segunda pedreira em uma semana. Agora, o líder Flamengo, time a ser batido na competição. O rubro-negro não sabe o que é perder em seus domínios mas, assim como o alvinegro, Jorge Jesus é obrigado a mexer no time.

O técnico português não conta com o artilheiro da competição, Gabigol, e com Rodrigo Caio, na Seleção Brasileira. O prodígio Reinier está na equipe sub-17 que se prepara para a Copa do Mundo. Diego, Lincoln, Arrascaeta, Berrío e Filipe Luís estão contundidos.

Ainda assim, não faltam motivos para preocupação. Afinal, Jesus conta com Éverton Ribeiro e Bruno Henrique. E sem as duas opções habituais, Vitinho, mais cara contratação de um clube brasileiro, volta a ter chance entre os titulares.

Já no treino de terça-feira, na Cidade do Galo, Santana esboçou o time que entrará em campo à noite. Com Otero cedido à seleção da Venezuela e Luan suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vinícius e Cazares são os escolhidos para atuar mais à frente no meio-campo, auxiliando o argentino Di Santo.

Mais atrás, ele acena com a manutenção da dupla composta por Elias e Nathan que, na teoria, tem o trabalho de marcação um pouco facilitado pela presença dos três zagueiros.



CAZARES

Na mira da torcida devido à inconstância e aos acontecimentos extra-campo, o equatoriano Cazares falou sobre o momento e garantiu que tem procurado fazer o melhor para ajudar o Atlético.

“São quase 70 jogos no ano. Se eu consigo manter todos no mesmo nível, eu estou no Real Madrid. Ninguém consegue manter este nível. Estou focado em dar o melhor nos jogos. Mas à vezes um acordo melhor que o outro. Quando não saem dentro de campo é porque a vida é assim. Mas queremos colocar o time lá em cima para chegar a mais uma Libertadores”.