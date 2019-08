Próximo de estrear no Campeonato Mineiro 2019/20, o América Vôlei/ Montes Claros foca nos últimos detalhes da preparação de olho no primeiro desafio. A equipe enfrenta o Uberlândia/Gabarito/Start Química, em Anápolis, Goiás, no dia 30 de agosto.

Ainda na cidade goiana, no dia seguinte, o Coelho encara os donos da casa. O Anápolis Vôlei é uma das equipes convidadas para disputar o torneio estadual.

Passada a primeira fase, ocorrem as semifinais e finais, que estão previstas para os dias 1 e 2 de novembro. Local e hora ainda não foram definidos pela Federação Mineira de Vôlei. As fases decisivas, incluindo o terceiro lugar, terão partida única.

Montes Claros sediará jogos apenas no quarto circuito. O América receberá o Anápolis Vôlei em 19 de setembro. Depois, enfrenta o Fiat/Minas dia 21.

Para ajustar o que ainda falta antes do duelo, o time tem apostado nos treinamentos em dois períodos. Na parte da manhã, o grupo trabalha com bola e faz academia para fortalecimento muscular. À tarde, os treinamentos são mais intensivos e com bola.

O técnico Henrique Furtado diz acreditar no esforço máximo dos jogadores para se prepararem o mais rápido, com dedicação para estarem bem individualmente, buscando os aspectos táticos. O professor já começa a traçar algumas características.

“É um time com perfil agressivo no saque, no ataque. Estou organizando as linhas de recepção para que a gente possa ter um equilíbrio em todos os fundamentos”, afirma.

Reforço de peso, o gaúcho e ponteiro Thiago Alves, de 33 anos e 1,94m de altura, conta que, apesar de estarem a nove dias da estreia, alguns ajustes e adaptações ainda precisam ser trabalhados. Para ele o aproveitamento será gradativo, reforçando que o grupo ainda não está fechado.

“A gente está trabalhando forte, tem consciência que o grupo não está completo. Existem contratações a serem feitas O campeonato é longo e vamos evoluindo aos poucos. Temos condições de fazer uma boa estreia contra o Uberlândia. A gente sabe que não vai ser fácil. É uma equipe forte e jogará em casa. Assim como aqui, enche bastante”, explica.

FORÇA DA TORCIDA

Thiago lembra que acompanha o projeto na cidade desde a temporada 2009/10, quando, na época, o Pequi Atômico foi campeão e depois vice da Superliga, mas espera fazer história do lado de cá.

“Já vim jogar aqui diversas vezes e sei da dificuldade. Agora espero estar a favor, ver o ginásio cheio, torcida nos apoiando. É um time novo, porém muito talentoso, forte fisicamente e esperamos fazer um bom campeonato mineiro”, ressalta.

A competição será dividida em dez circuitos, com seis sedes: Ginásio Internacional Newton de Faria, em Goiás; UTC, em Uberlândia; Riacho, em Contagem; Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros; UFLA, em Lavras; e Divino Braga, em Betim.

