Desde que a Era das Novas Arenas começou, em 2012, com a reabertura do Independência – o Mineirão voltou a receber jogos em 2013 –, Cruzeiro e Atlético deixaram seus torcedores mal-acostumados. Só que 2019 vai na contramão de feitos históricos: é a primeira vez neste período que não teremos nenhum dos dois clubes como campeão ou vice de uma grande competição nacional ou internacional.

A eliminação da Raposa nas semi da Copa do Brasil, para o Inter, e do Galo na mesma fase da Sul-Americana, para o Colón, findou a saga que teve os arquirrivais entre os protagonistas do país.



GALO

O Atlético viveu recentemente sua “Era de Ouro”, mais conhecida como a “Era Galo Doido”, que compreende o período entre 2012 e 2016. Nesses cinco anos consecutivos, o clube conquistou ou beliscou títulos em âmbito nacional e internacional – faturou a Libertadores de 2013, a Recopa e a Copa do Brasil de 2014, e ainda foi vice nos Brasileiros de 2012 e 2015 e na Copa do Brasil de 2016.

Porém, os erros de planejamento e nas contratações de 2017 para frente, sobretudo na atual gestão, culminaram em altos e baixos da equipe, que não comemora uma grande conquista desde 2014.

CRUZEIRO

Já os celestes, bicampeões brasileiros em 2013 e 2014 e bi da Copa do Brasil de 2017 e 2018, integravam um seleto grupo de clubes favoritos às principais taças da temporada. Só que uma crise descomunal fora das quatro linhas atingiu o time.

Várias denúncias contra a diretoria, salários e direitos de imagem atrasados e o enfraquecimento do elenco são alguns pontos que influenciaram para os insucessos no ano. E ainda há o risco do descenso.