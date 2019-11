Estão na reta final as inscrições para o 1º Trilhão Balneário de Pandeiros, em Januária. Os interessados devem se cadastrar até amanhã (8) para o evento que está marcado para acontecer em 8 de dezembro, durante as comemorações do aniversário de fundação da Associação dos Ciclistas e Corredores de Rua de Januária (ACCRJ).

A associação completará 13 anos de existência. Na ocasião, também acontecerá o plantio de cem mudas de árvores nativas do Cerrado, com o apoio do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Segundo o presidente da ACCRJ, Davi Magalhães, a organização tem vários trabalhos prestados dentro e fora do município, com atletas representantes em outras competições.

A ideia do trilhão também é de preservação. “Nesse evento estamos unindo o útil ao agradável. Comemoramos os 13 anos de atividade do nosso grupo e também a parceria do IEF para plantio das árvores lá no Pandeiros. É um projeto que temos há mais de dez anos. Sempre nos envolvemos nessa área ambiental. É maravilhoso e em prol da mãe natureza”, diz Davi.



INSCRIÇÃO

As inscrições, no valor de R$ 50, são limitadas a cem participantes. A concentração acontecerá às 7h. Às 8h será realizada a largada da Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae), próximo ao Sesc.



PERCURSO

A prova será dividida em três percursos: o bruto, de 48 km, masculino e feminino, com troféu do primeiro ao quinto lugares; intermediário, de 24 km, masculino e feminino, com troféu para os cinco melhores. O passeio de 48 km terá medalha de participação. O trajeto deve durar cerca de duas horas.

Parte do que for arrecadado será revertida às ações sociais da Apae. Serão oferecidos café da manhã, almoço e posto de hidratação, além de transporte de volta para o ciclista e bike.

O 1º Trilhão Balneário de Pandeiros será realizado em 8 de dezembro, em Januária.

Mais informações pelos telefones (38) 99820-0324, 99913-6810 e 99170-5968.

*Estagiário sob supervisão do editor