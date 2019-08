O Funorte Esporte Clube se complicou ainda mais no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão 2019, nas duas categorias em que disputa. Nesse fim de semana, as equipes foram derrotadas pelo Atlético Mineiro diante do torcedor.

O único representante do Norte de Minas na competição tem despencado a cada rodada e ainda não tem mostrado a que veio. O sub-17 conheceu a segunda derrota seguida. Em partida válida pela 12ª rodada, foi goleado por 4 a 0 no estádio José Maria Melo.

O destaque do duelo foi o camisa 10 do alvinegro, Neto, que abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo. Foi dele também a última bola na rede. Pablo e Vitor Gabriel também deixaram o deles.

O alvinegro manteve a boa fase e a invencibilidade, se consolidando na liderança com 27 pontos – oito vitórias e três empates. Já o FEC estacionou nos 11 pontos, com três triunfos, dois empates e seis derrotas.



SUB-15

Quem ainda quer retomar o caminho da vitória são os meninos do sub-15. A situação deles é ainda mais complicada. Seguem como vice-lanterna do torneio, com apenas 5 pontos somados em 11 jogos disputados – vale destacar que a equipe folgou a primeira rodada do Estadual.

A garotada foi surpreendida pelo Galinho em casa e perdeu por 3 a 1. O resultado deixou o time ainda mais sob pressão, totalizando oito jogos sem vencer. Os donos da casa até abriram o placar, logo aos 10 minutos, com o meio-campo João Victor. Mas, cinco minutos depois, os visitantes empataram, com gol marcado por Matheus Antônio.

O Atlético tanto pressionou que, aos 6 da segunda etapa virou o marcador – gol do camisa 18, Levi. Frank, já aos 33 minutos, ampliou. Foi a sétima vitória do alvinegro no Estadual. Soma, agora, 25 pontos e segue invicto no torneio.

O próximo adversário do Funorte é o Novos Horizontes FC, no sábado, no Estádio Pedro Butti, o Bilezão, em Betim. Às 9h, entra em campo o sub-15 e, às 11h, o sub-17.

O Atlético joga no mesmo dia: recebe o Dínamo, nos respectivos horários. A partida será na Cidade do Galo.

*Estagiário sob supervisão do editor