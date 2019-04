O Funorte desembarcou ontem em Juiz de Fora e foco é a palavra de ordem da equipe, pois o time não quer passar pelos mesmos erros cometidos no primeiro jogo – derrotas em ambas categorias nos últimos instantes, com pitada de falta de atenção. Para não ser surpreendido e espantar de vez o cansaço que pode atrapalhar o rendimento da partida, os atletas descansaram ontem.

O único empecilho foi o atraso durante o percurso, devido ao acidente ocorrido na estrada. Com isso, tiveram que mudar a rota. Inicialmente, a chegada do time estava prevista para as 10h, mas só conseguiram desembarcar mais tarde, por volta do meio-dia. No local, os atletas e comissão ficarão concentrados até a partida deste sábado, sem treinos na cidade.

O Uberabinha, adversário de hoje, não vive um bom momento no Mineiro e de cara acumulou dois tropeços no sub-15. Na primeira rodada, em casa, perdeu por 4 a 0 para o Boston City. Fora dos domínios, no jogo seguinte, foi goleado por 6 a 0 pelo América-MG. O sub-17 empatou em 0 a 0 na estreia e perdeu o segundo jogo por 5 a 0 para o Coelho.

Mesmo com os primeiros resultados negativos, o técnico Maurílio Alves do sub-15 do Funorte acredita em duelo lá e cá, uma vez que ambas equipes precisam pontuar.

“Fizemos um jogo bom com o Cruzeiro. O placar não mostrou o que foi o jogo. A equipe deles vem com motivação para vencer a primeira. Só que nós também precisamos vencer. Estamos motivados e viemos para buscar os três pontos”, explicou.

Atacante do sub-17, Luis Henrique espera voltar para o Norte de Minas com a vitória na bagagem e citou a preparação ao longa da semana.

“As expectativas são as melhores possíveis. Nosso time vem de uma derrota amarga para o Cruzeiro, no finalzinho do jogo. Isso faz nós acreditarmos que dá pra ir muito longe na competição. Dá pra gente vencer fora de casa. O time está bem preparado fisicamente e mentalmente”, conta Luis Henrique.

Ele revela que houve puxão de orelha e cobrança do professor para não caírem no erro novamente. “Atenção ele sempre vem cobrando, pois na maioria das vezes em que levamos o gol é por desatenção nossa, gol bobo, como se diz”.

Funorte e Uberabinha se enfrentam no Estádio Salles de Oliveira. O início da partida será às 9h. Logo em seguida, haverá o duelo na outra categoria.

