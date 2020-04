Teletrabalho: expressão amplamente divulgada no Brasil nos últimos dias por causa das atividades remotas realizadas de casa nessa quarentena preventiva pelo coronavírus. E essa medida, também chamada de “home office”, atinge em cheio o futebol. Tanto que o Cruzeiro contratou um treinador, Enderson Moreira, oficializado pelo clube há 15 dias, mas que até hoje não teve seu primeiro contato com os atletas. Isso não quer dizer, porém, que o trabalho está suspenso. Pelo contrário.

Enderson Moreira, nesse meio mês que se passou desde que teve seu nome confirmado como novo treinador da Raposa, dá prosseguimento aos seus planejamentos. Os trabalhos de formatação do elenco e de identificação de carências no plantel e as conversas entre comissão técnica e departamento de futebol são todos feitos por meio das ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente para dinamizar a comunicação a distância.

E, de acordo com o departamento de futebol celeste, são até 14h de trabalho por dia para formatar o time que entrará em campo assim que o calendário for retomado.

“Sem dúvida alguma é uma situação muito atípica: a gente ser contratado e não poder iniciar o trabalho imediatamente no campo. Mas tem que se superar nessas questões, e estou aproveitando muito esse momento para poder assistir a todos os jogos da temporada do Cruzeiro, os que para mim são mais relevantes. E também estudo muito a questão do elenco e as possibilidades”, disse Enderson em entrevista à Rádio Itatiaia.

“Tenho contato diário, principalmente com o Ricardo Drubscky (diretor de futebol do Cruzeiro) e, junto à minha comissão técnica, a gente está sempre estudando possibilidades, visualizando aquilo que pode ser interessante para o Cruzeiro na temporada”, completou.

PONTE COM ATLETAS

E é justamente Ricardo Drubscky, velho conhecido e amigo do treinador, que faz essa ponte entre o novo comandante e os atletas. Agora, com mais parcimônia, já que o departamento jurídico do Cruzeiro pediu para que sejam respeitados estritamente os 20 dias de férias por causa da interrupção do calendário pela pandemia do coronavírus.

“Ainda não conversamos com o Enderson (Moreira), não tivemos nenhum contato com ele. Mas o Ricardo Drubscky vem colocando os jogadores a par da situação. E agora estamos aguardando isso (pandemia do coronavírus) passar para conhecer o Enderson”, disse o jovem zagueiro Arthur em entrevista à Rádio 98 FM.

O meia Robinho vai além. “A gente deseja toda a sorte do mundo ao Enderson Moreira. Esperamos que ele possa vir motivado, e sabemos que ele está motivado por vir (para o Cruzeiro). A gente precisa disso nesse momento. Que ele possa colocar toda a experiência dele agora para nós, pois precisamos retomar a confiança e o melhor futebol. Tomara que consigamos isso tudo o mais rápido possível”, disse em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia.