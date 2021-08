Nadadora é a oitava atleta do país a subir ao pódio na edição japonesa. Ana Marcela Cunha conquistou o ouro na maratona aquática. O número de mulheres a levarem uma medalha para casa supera as sete de Pequim 2008.

Das quatro medalhas de ouro do país até agora em Tóquio, três foram conquistadas por mulheres: além da nadadora Ana Marcela, a ginasta Rebeca Andrade e as bicampeãs olímpicas da vela Martine Grael e Kahena Kunze.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei que a minha medalha iria ser a do recorde das mulheres”, afirmou Ana Marcela. Antes de ela cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o Brasil já havia conquistado dois ouros, duas pratas e dois bronzes com as mulheres, além de ter uma medalha assegurada por Beatriz Ferreira no boxe.

Ana Marcela, que disputou sua primeira Olimpíada com apenas 16 anos nos Jogos de Pequim, é um dos principais nomes do esporte no cenário internacional, mas nunca havia conquistado uma medalha olímpica.

*Com Agência Brasil