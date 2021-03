Estão abertas as inscrições para a tradicional corrida e caminhada “Elas de Rosa”, que acontecerá nos dias 13 e 14 de marco, em formato on-line. Para este ano, foram estipuladas apenas 300 vagas para evitar aglomerações e manter todos os cuidados contra o novo coronavírus.

Em anos anteriores, era mantido um percurso com 5km de corrida e 3km de caminhada. Neste ano, cada participante irá definir o seu percurso em sentido pessoal, como caráter de participação.

“Resolvemos manter a tradição para movimentar as mulheres e comemorar o Dia Internacional das Mulheres de uma maneira adequada ao momento em que estamos vivendo, evitando aglomerações”, afirma a organizadora do evento, Ângela Araújo.

O evento acontecerá de forma virtual. As mulheres poderão correr de qualquer lugar e até mesmo em outras cidades. Após a inscrição, elas vão receber o kit, camiseta do evento e vão fazer o percurso de onde estiverem. O importante é elas próprias se desafiarem a sair do sedentarismo.

Ângela ressalta que muitas mulheres pararam de se exercitar em 2020. “Queremos criar este estímulo em todas elas. E também nas que não pararam de se exercitar, para que se desafiem a fazer um percurso ainda maior”, explica.

A premiação deste ano será simbólica: todas as mulheres receberão uma medalha do desafio virtual “Elas de Rosa”. No dia do desafio haverá um ponto de entrega das medalhas.

As inscrições podem ser feitas pelo (38) 3084-7123, pelo sympla.com.br ou na academia Bioativa, localizada na avenida Olímpio Prates, 868, bairro Major Prates. O kit deverá ser retirado nesse mesmo local.