A busca atleticana pela liderança e a cruzeirense pelo fim do jejum de vitórias, que já dura mais de um mês, marcam a oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que começa a ser disputada nesta sexta-feira com a partida entre Vasco e Internacional, às 20h30, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Cruzeiro, que tem apenas um ponto a mais que o CSA, clube que abre a zona de rebaixamento do Brasileirão, entra em campo primeiro.

Neste sábado, o time do técnico Mano Menezes volta ao Mineirão para encarar o Corinthians, a partir das 19h.

A Raposa já soma sete jogos sem vitória, sendo a última em 5 de maio, por 2 a 1, sobre o Goiás, no Gigante da Pampulha, pela terceira rodada da Série A. Depois disso, a equipe comandada por Mano Menezes soma quatro derrotas e três empates.

VILA BELMIRO

No sábado, também às 19h, o Atlético encara o Santos, na Vila Belmiro, defendendo a vice-liderança isolada do Campeonato Brasileiro, pois o Peixe é terceiro, com um ponto a menos, mas também sabendo se poderá voltar à primeira posição, pois o Palmeiras, que a ocupa, joga neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, contra o Athletico-PR.

Até um empate palmeirense dará ao time atleticano a chance de ser líder, condição que só alcança, de qualquer maneira, com uma vitória sobre o Santos, por causa da grande diferença no saldo de gols em relação ao Palmeiras.