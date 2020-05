A próxima semana, a última antes da eleição que escolherá os novos presidentes do Cruzeiro e do seu Conselho Deliberativo, pode ser marcada por um passo importante para a modernização do Estatuto celeste. Sem poder fazer a mudança na parte administrativa do documento, como era sua intenção antes mesmo do pleito de 21 de maio, por causa das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus, o presidente José Dalai Rocha e o departamento jurídico do clube vão publicar o estudo do novo Estatuto, que está praticamente pronto.

E a publicação será de todo o documento, incluindo também a parte eleitoral, que não poderia ser alterada agora, em 2020, justamente por causa da realização dos dois pleitos, o primeiro agora em maio, e o segundo no final da temporada, quando será escolhido o mandatário para o triênio 2021/23.

Segundo José Dalai Rocha, uma velha reivindicação do torcedor cruzeirense está presente neste estudo, pois ele contempla a participação do sócio do futebol na vida política do clube, algo hoje restrito apenas aos sócios dos clubes sociais.

O presidente cruzeirense não deu detalhes das regras propostas por ele e pelo jurídico cruzeirense para essa participação, mas com certeza elas existirão e a participação terá normas, como o valor mensal pago e o tempo como sócio do futebol. De toda forma, é um grande avanço em relação ao processo atual.

“Nossa intenção inicial era conseguir a discussão da parte administrativa do Estatuto para março ou abril, para que ele pudesse ser aprovado antes da eleição. Mas isso não foi possível. Assim, vamos publicar o documento e abrir a discussão. Não há imposição alguma. Não é o Estatuto do Dalai. É um estudo que serve como ponto de partida. Estará aberto a sugestões, críticas, acréscimos. Queremos a participação de todos”, afirma José Dalai Rocha.



ATUALIDADE

A versão atual do estatuto cruzeirense é do ano de 2015, mesmo assim se mostra ultrapassada no que se refere, justamente, às questões eleitorais, pois o clube segue com todas as decisões importantes restritas ao Conselho Deliberativo, que hoje tem cerca de 400 integrantes.

Além disso, na visão do atual presidente celeste, o documento deixa o clube vulnerável à má gestão e também a atos temerários de seus mandatários, como aconteceu nas duas últimas administrações.

Para José Dalai Rocha será uma grande contribuição divulgar o trabalho que já foi feito nessa intenção de atualizar o estatuto.

“Vamos dar nossa contribuição. No início da semana que vem, no site da transparência criado pelo Conselho Gestor, no site do Cruzeiro e em todos os canais, iniciaremos essa discussão. Vamos divulgar o estudo completo, tratando da reforma administrativa e eleitoral”, frisou.