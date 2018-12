O amor pela corrida não tem limites, nem idade. Ivone Dias, que trabalha como auxiliar de biblioteca na Funorte, é uma prova disso. Aos 56 anos ela foi uma das participantes do 1º Sertão Extremo 10K, no último fim de semana, e conquistou o segundo lugar na categoria Master, para atletas entre 50 e 59 anos.

A curiosidade é que Ivone descobriu o amor pela corrida há apenas dois anos, durante a prova “Elas de Rosa”.

“Iniciei a prática da caminhada, porém, percebi que eu havia corrido durante todo o percurso e, quando o bichinho da corrida te pica, não há mais remédio. É fascinante”, destacou.

Ivone afirmou ainda que participar do Sertão Extremo foi momento de muita superação. Como citamos em O NORTE, a prova tem percurso pesado entre montanhas e mata. “A competição contou com um percurso de 10Km e foi uma corrida diferenciada do que temos na cidade, que é realizada no asfalto. Aconteceu em uma fazenda e o percurso tinha rios, subidas, descidas e tudo que se imagina de obstáculos e dificuldades. Não foi uma corrida fácil, mas gratificante. Participar dela e conseguir um troféu é algo que significa muito para mim, porque não foi uma corrida comum, foi de superação. Eu fui ao meu extremo”, explica a competidora.



BARREIRAS

Ela ressaltou ainda as vantagens do atleta testar seus limites e melhorar o desempenho. “Experiências como esta faz com que conheçamos o nosso limite, o que é importante porque correr significa derrubar barreiras”, disse.

Agora, Ivone não pensa duas vezes quando o assunto é corrida. Após tantos benefícios e conquistas, o esporte passou a fazer parte de sua vida. “Correr é muito bom, é excelente, acredito que seja a melhor modalidade esportiva, porque não depende de nada, além de nós e a busca pela superação. O esporte desenvolve todas as outras áreas da vida. Por exemplo, se corremos, automaticamente cuidamos da alimentação, dormimos bem, abolimos velhos maus hábitos e preocupamos mais com a nossa saúde, pois queremos ficar bem para continuarmos praticando. Tudo o que fazemos é pensando no esporte e ele é fundamental em qualquer idade. Além disso, a corrida é gratuita, não depende de nada, somente de querermos mudar nossos hábitos e estilo de vida”, completa.