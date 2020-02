Villa Nova e América disputam nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, partida adiada da segunda rodada do Módulo I do Campeonato Mineiro. O jogo foi suspenso por causa das fortes chuvas que caíram na Região Metropolitana de Belo Horizonte na data original da partida. Será um confronto em que os dois times entram em campo com objetivos bem distintos.

Vice-lanterna e com apenas um ponto ganho nas quatro partidas já disputadas, o Villa Nova entra em campo em crise.



INTERINO

A diretoria demitiu o técnico Émerson Ávila após o empate por 2 a 2 com o lanterna Tupynambás, no último domingo, também no Castor Cifuentes.

No confronto desta quarta-feira, a equipe será comandada interinamente por Mancuso, ex-jogador de Cruzeiro e Ipatinga e que integrava a comissão técnica do antigo treinador.

A missão é tirar o Leão da zona de rebaixamento. E isso só acontece em caso de vitória. Para tentar buscar os três pontos, Mancuso deve promover muitas mudanças na equipe, mas a escalação só será conhecida uma hora antes do confronto.



DÚVIDAS

Na quarta colocação do Campeonato Mineiro, o América entra em campo com chances matemáticas de tomar a liderança da competição do Atlético.

Para isso, terá de vencer o Villa Nova por pelo menos três gols de diferença dentro de Nova Lima. A tendência é que o técnico Lisca escale o mesmo time que empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, pela quinta rodada.

Mas ele ainda espera por dois titulares, que estão no departamento médico e ficaram de fora do clássico. São eles o lateral-esquerdo João Paulo e o meia-atacante Matheusinho. Se os dois titulares tiverem condições de jogo, Sávio e Ademir deixam a equipe.



FUTURO

O adiamento deste jogo contra o Villa Nova está fazendo com que o América dispute três partidas seguidas como visitante. Além do Cruzeiro, domingo passado, e do Villa Nova, nesta quarta-feira, na próxima segunda-feira o Coelho encara o Coimbra, às 20h30, no Independência.