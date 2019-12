O América Vôlei aposta na força da torcida e tenta, mais uma vez, pontuar em casa neste sábado contra o Vôlei Renata, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, em Montes Claros. A partida é válida pela 10ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

Essa será a última oportunidade do ano para ver o Coelho em quadra. Depois do duelo de amanhã, a equipe volta a atuar apenas em 8 de janeiro, contra o Fiat Minas, em Belo Horizonte, finalizando os jogos de ida da competição.

O time montes-clarense realiza hoje o último treinamento antes do duelo. Até então, o treinador Henrique Furtado terá à disposição todos os jogadores.

O América não vem fazendo a Superliga dos sonhos. Até agora, o Coelho tem apenas uma vitória, contra o Ponta Grossa Vôlei-PR, que aconteceu justamente diante do torcedor norte-mineiro.

Na última quarta-feira, o América foi até o Paraná para enfrentar o Denk Academy Maringá Vôlei, no Ginásio Chico Neto, em Maringá, e conheceu a oitava derrota na competição nacional.

O time do técnico Henrique Furtado até esboçou uma reação após derrota parcial de 2 sets a 0, mas foi superado pelo placar de 3 sets a 1 (parciais de 18 a 25, 24 a 26, 25 a 22 e 20 a 25).

Com o resultado, o Coelho continua na vice-lanterna da competição, na 11ª colocação, com seis pontos ganhos. Já o Maringá assumiu a 6ª colocação na tabela, com 11 pontos conquistados.



O JOGO

A partida teve vários momentos de alternância de imposição entre as equipes. No primeiro set, o Denk Maringá foi melhor e conseguiu abrir boa vantagem. No segundo set, as forças se equivaleram, mas a equipe adversária conseguiu fechar a parcial.

Já no terceiro set, o América Vôlei conseguiu se impor, com maior eficiência ofensiva, voltando a ter chances no jogo.

O quarto set também foi equilibrado, com as equipes trocando pontos até a reta final. Mas, em uma boa sequência de saques, a equipe paranaense fechou a partida em 3 sets a 1.

Para o treinador Henrique Furtado, o saque do adversário dificultou o jogo para o América. “A equipe adversária sacou muito bem, dificultando nosso passe, fazendo com que fôssemos bloqueados algumas vezes. Acho que fizemos um bom jogo. Lamentamos pelo resultado, mas não posso deixar de valorizar a entrega dos atletas”, afirmou.



TRANSMISSÃO

A partida de amanhã em Montes Claros terá transmissão do Canal Vôlei Brasil. Para quem optar por ver o jogo no ginásio, os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada) e estão à venda na Drogaria Minas Brasil (Matriz) e pela plataforma de venda on-line, o aplicativo Fidelliza.

Também haverá ingressos na portaria do ginásio pelo mesmo preço, com início das vendas uma hora antes da partida.