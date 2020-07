Foram mais de quatro meses sem jogos pelo Módulo I do Campeonato Mineiro. E a competição, que será retomada no próximo domingo, já pode ter na décima rodada, a penúltima da fase classificatória, a definição dos semifinalistas e dos dois rebaixados ao Módulo II em 2021.

Na parte de cima da classificação, o América, que lidera o torneio, já está garantido matematicamente nas semifinais. No domingo, o Coelho enfrenta o Atlético que, em caso de vitória, acaba com a invencibilidade do adversário, o ultrapassa na tabela e também se garante na próxima fase.

O Tombense, que é vice-líder e enfrenta o Coimbra, precisa apenas de um empate para se garantir nas semifinais. A classificação acontece até com uma derrota, desde que o Cruzeiro não vença a URT.

Se o time de Tombos vencer, ele assume a liderança caso o América não vença o clássico, mas o Coimbra não estará matematicamente livre do rebaixamento. O quarto clube que pode se classificar neste domingo é a Caldense, que enfrenta o lanterna Tupynambás, que é mandante.

A classificação antecipada da Veterana às semifinais não depende apenas do seu resultado, pois ela, que é a quarta colocada, tem três pontos e uma vitória a mais que o Cruzeiro, que é o quinto e será seu adversário na última rodada, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, no dia 29.

Se vencer o Tupynambás, a Caldense se classifica para as semifinais em caso de pelo menos um empate da Raposa diante da URT, no Mineirão. Se empatar no Mário Helênio, a Veterana terá de contar com uma derrota cruzeirense diante do time de Patos de Minas. Neste caso, a equipe de Poços de Caldas precisará ainda que o Patrocinense não vença o Boa Esporte, em Patrocínio.



REBAIXAMENTO

A definição dos dois rebaixados ao Módulo II do Campeonato Mineiro já neste domingo, na retomada da competição, vai depender dos resultados de Tupynambás, Villa Nova, Coimbra e Boa Esporte.

Se não vencer a Caldense, o Tupynambás estará matematicamente rebaixado. O Villa Nova é o outro time que pode cair neste domingo. Se perder para o Uberlândia, um empate do Coimbra já decreta a sua queda.

Se o Leão empatar no Triângulo, ele só cairá em caso de vitória do Coimbra e pelo menos um empate do Boa Esporte diante do Patrocinense, em Patrocínio.

América e Atlético brigam pela liderança da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro, que está fora do G-4, briga diretamente com a Caldense para chegar às semifinais da competição estadual