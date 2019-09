Um toque de experiência e juventude. Dois atletas de Montes Claros fizeram sucesso neste fim de semana no Triday Series Brasília Triathlon, na capital federal. O evento integra as cinco etapas do circuito do Campeonato Brasileiro da modalidade – Sprint e Paratriathlon.

A competição dá direito aos competidores de ranquear e faturar disputas em mundiais. As etapas já ocorreram em Maceió, Rio de Janeiro, Florianópolis, USP e Brasília.

Um dos participantes experientes foi o cabo da Polícia Militar Júnior Maia, que já pratica há algum tempo este tipo de esporte. Ele terminou em oitavo lugar na categoria em que compete. Sendo atleta federado, conquistou vaga no mundial do Canadá – ele aguarda a publicação oficial da confederação. Os dez melhores garantem o acesso.

Feliz com o resultado, Junior se demonstrou satisfeito com a conquista. “O ponto positivo é estar brigando por uma vaga no mundial. É uma satisfação grande. Há pouco tempo, eu tive que retirar 72% do meu pulmão, tive quadro de depressão e outros problemas. Então, pude competir em alto nível. Diante de todas as dificuldades, é uma vitória muito grande”, pontuou.

Junior, por sua vez, já está classificado para outro mundial, na Holanda, mas no duathlon. Ambas as competições serão realizadas em 2020.



PROMESSA

Com Junior estava George Marques Lopes. Com apenas 17 anos, completados na última sexta-feira, quando havia acabado de chegar à capital federal, teve a missão de representar Montes Claros pela primeira vez na categoria juvenil. Mesmo não sendo federado, conseguiu concluir a prova e terminou em oitavo.

Fez todo o percurso em 1h25 na modalidade Sprint, de 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de caminhada. A diferença para o militar foi de apenas oito minutos.

“Experiência fantástica. Não tem preço que pague, você ali vendo e aprendendo coisas novas e pegando experiência de vida. Como foi meu primeiro triathlon oficial, fiquei meio perdido, mas ainda bem que Júnior Maia estava comigo. Ele me explicou tudo, me deu umas dicas. Treinei bastante para esta competição e fiz um tempo muito bom”, comemorou.

Nas três modalidades, ele vem treinando há apenas três meses. Começou pedalando, depois passou a correr e nos últimos meses, a nadar. Além disso. treina corrida e bike há cerca de um ano.

Agora, a pretensão dos atletas é participar do desafio em São Carlos, no estado de São Paulo, em 15 de dezembro. Por lá, eles encerram o ano de competições.

Estagiário sob supervisão do editor*