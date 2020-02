Não foi a apresentação que os torcedores esperaram. O América Vôlei saiu na frente, deixou o Pacaembu/Ribeirão Preto/SP virar o jogo, voltou a comandar o placar no quarto set, mas deixou a vitória escapar no tie-break depois de abrir 10/4 no último set.

Com a derrota, o time comandado pelo técnico Henrique Furtado continua amargando a penúltima posição na tabela de classificação da Superliga Banco do Brasil de Vôlei Masculino 2019/2020 e precisa de um milagre para se livrar do rebaixamento. Por outro lado, o Ribeirão Preto abriu 8 pontos do América e praticamente sacramentou a permanência na elite da competição.

As parciais do jogo foram 25/22, 27/29, 19/25, 25/19 e 13/15. A partida foi válida pela 6ª rodada do returno e ocorreu no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros/MG. O ponteiro Vitor Baesso, do Vôlei Ribeirão, foi eleito o melhor jogador em quadra e levou o troféu VivaVôlei. Ele também foi o maior pontuador com 23 acertos, sendo 18 de ataque, 1 de saque e 4 de bloqueio.

O técnico Henrique Furtado fez uma análise da partida e sobre o próximo jogo, fora de casa. “Os atletas se dedicaram muito nessa partida, que foi muito difícil. Um jogo muito disputado em todos os aspectos. Acredito que houve um crescimento muito grande desde o último confronto. Infelizmente, nos momentos decisivos apareceram alguns erros, que fizeram a diferença a favor do adversário. Os dois times atacaram muito bem, fizemos 16 bloqueios no jogo, trabalhamos bem o saque também. Agora, vamos com muito foco no próximo jogo. Vamos estudar bem o adversário para fazer uma grande partida e lutar por cada ponto que seja possível”, analisou o técnico.



SITUAÇÃO DIFÍCIL

Com mais uma derrota, o Coelho permanece na 12ª posição, com 8 pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe norte-mineira será no dia 20, fora de casa, contra o Apan Blumenau/SC, às 20h, no Ginásio Sebastião Cruz.

Até o final da Superliga o América enfrenta ainda o Itapetininga e Vôlei Renata fora de casa, Maringa e Minas em casa.