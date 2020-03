O América Vôlei conquistou a quarta vitória na Superliga de Vôlei Masculino e soma agora 15 pontos na competição. A equipe montes-clarense precisava da vitória para afastar o fantasma do rebaixamento e teve que se superar para passar pelo Denk Academy Maringá (PR).

A vitória só veio no tie-break, depois de o Coelho perder os dois primeiros sets por 22/25 e 21/25. O empate veio nos dois sets seguintes – 25/22 e 25/20. A decisão ficou para o tie-break, com vitória do América, em casa, diante da torcida, por 15/13.

A partida fechou a 9ª rodada do campeonato. Até então, o Coelho havia conquistado três vitórias e amargado 20 derrotas, somando apenas 13 pontos ganhos na competição.

O troféu VivaVôlei foi para o levantador do Coelho Rhendrick Resley, e o maior pontuador da partida foi o atleta do Maringá Rafael Marcarini, com 20 acertos. Pelo América, o maior pontuador foi o central Renan.



O JOGO

O primeiro set foi bastante equilibrado, com o placar apertado até o Maringá abrir em 12/15 e o técnico Henrique Furtado pedir tempo técnico. Mas, os americanos não assimilaram as instruções do técnico e os adversários ampliaram ainda mais com 13/18 e novo tempo técnico. Nem mesmo as substituições do treinador surtiram efeito e os visitantes fecharam o set em 22/25.

Diferentemente do primeiro set, o Coelho começou jogando melhor e abriu 3/1. Mas não conseguiu manter a diferença e, em dois erros, o Maringá chegou ao empate em 3/3.

O América reagiu outra vez, ampliou o placar em 10/7, obrigando o técnico adversário, Alessandro Fadul, a pedir tempo. Mas, o resultado não foi o esperado e os donos da casa ampliaram ainda mais em 13/9. O bloqueio continuou a fazer a diferença e novo pedido técnico pelo Maringá em 15/9.

Mas os adversários acordaram e encostaram no placar. O final do set foi disputado ponto a ponto até o adversário abrir e fechar em 21/25.



TERCEIRO SET

O terceiro set começou com equilíbrio, mas os donos da casa abriram em 11/8. Os comandados de Henrique Furtado apresentaram dificuldade no meio do set e o técnico se viu obrigado a parar o jogo em 17/14.

O papo parece ter resolvido e o América voltou a abrir em 20/16. Mas o Maringá encostou em 22/20, levando Henrique Furtado a pedir o segundo tempo técnico. A parada deu resultado e o Coelho fechou em 25/22.

Igual ao anterior, o quarto set começou com equilíbrio entre as duas equipes. O América comandou o placar e ampliou em 12/9, depois em 14/10. A equipe adversária pediu tempo e a parada técnica foi boa para os visitantes, que diminuíram a diferença em 16/13.

O técnico do América, então, parou a partida para conversar com os comandados, o que ajudou a recolocar a equipe de volta ao comando do set e a diferença aumentou em 21/16.

Ao final, os donos da casa venceram por 25/20 e levaram o jogo para o tie-break, que ficou em 15/13 para a equipe norte-mineira.

O América Vôlei volta às quadras no próximo sábado, às 21h, contra o Minas. A partida será novamente no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.