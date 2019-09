O time de Montes Claros venceu a terceira partida seguida no Campeonato Mineiro de Vôlei e segue na liderança isolada da competição. Os garotos do Coelho derrotaram o Sada Cruzeiro pelo terceiro circuito do torneio no último sábado, em casa, e fizeram a alegria do público – 2.443 presentes.

Os torcedores chegavam ao ginásio Tancredo Neves aos poucos. Tímidos, se dividiam entre as cadeiras da arquibancada. Alguns deles trajavam as cores tradicionais azul e branco do adversário. O objetivo era acompanhar os dois clubes com vasta história no futebol e agora com destaque nas quadras.

As duas equipes venceram na estreia. O atual campeão mineiro foi o último a jogar e derrotou o Lavras Vôlei por 3 a 0. Os anfitriões venceram os dois desafios fora de casa, em Anápolis. Durante toda a partida, o América conseguiu impôr o jogo, ficando atrás no placar em pouquíssimos momentos.

O ponteiro argentino do Sada, Facundo Conte, ressaltou que foi apenas o segundo jogo celeste e a pré-temporada acabou há poucos dias. Ele acreditava que não teriam vida fácil. “A gente sabia que seria um jogo difícil, mas acho que não jogamos bem. Poderíamos jogar melhor no ataque para fechar os pontos importantes e, na próxima, será melhor”, destacou.

Rhendrick Resley, levantador do América, foi bem na partida e espera ajudar os companheiros durante a temporada. “Eu me sinto muito honrado em levantar a bola para qualquer jogador que estiver jogando comigo. Vou sempre dar o meu melhor”, pontuou.



ERROS

O auxiliar técnico do clube celeste, Beto Martelete, que comandou o time, pois o técnico Marcelo Mendez estava com a seleção Argentina no Sul-Americano, mencionou as dificuldades encontradas ao longo do embate e resumiu o clássico em jogadas que não se encaixaram.

“Eles jogaram muito bem. Sacaram melhor do que a gente hoje e recepcionaram melhor. Fizeram um jogo de alto nível, igual ao que a gente sabia que eles iriam fazer. Jogamos muito abaixo do que vínhamos treinando e do que fizemos na estreia. Agora, é trabalhar firme para o outro jogo e ver o que fizemos de errado aqui e seguir”, avaliou.



SATISFAÇÃO

O técnico do Coelho, Henrique Furtado, ficou contente com o desempenho dos comandados. “A gente soube, em alguns momentos do jogo, evitar o bloqueio deles, que têm jogadores muito fortes. Nós conseguimos equilibrar o passe. Estávamos enfrentando um saque muito forte e trabalhamos bem. Fico feliz pela atuação de todos os jogadores e do comprometimento de todos do grupo na caminhada até aqui”, disse.

Com a vitória, o América manteve a invencibilidade e os 100% de aproveitamento. O próximo jogo é nesta quinta, contra o Anápolis, às 20h, novamente no Ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.

