O América Vôlei/Montes Claros começou o Campeonato Mineiro avassalador. São três jogos, três vitórias e 100% de aproveitamento. A última partida aconteceu no último sábado Ginásio Tancredo Neves. Foi na estreia dentro de casa contra o Sada Cruzeiro – 3 sets a 1 - e marcou o retorno de um time representando o município após mais de um ano.

Nesta quinta-feira (19), os americanos voltam a jogar e contará com o apoio do torcedor. Desta vez, contra o Anápolis Vôlei pelo quarto circuito da competição. O duelo será realizado às 20h. As duas equipes se enfrentaram no primeiro circuito, com supremacia do Coelho, 3 sets a 0, na ocasião. O América também vai encarar o Fiat/Minas durante este circuito.

Mais uma vez jogadores e comissão técnica realizaram uma ação. Na terça-feira, eles foram até a Escola Estadual Plínio Ribeiro, no Bairro Jardim São Luiz conversar com a garotada. O time foi apresentado aos alunos e professores.

Para acompanhar o duelo, o torcedores podem adquirir os ingressos nos pontos de vendas. Na Rua Doutor Santos, número 50, no Centro; e na Loja KL Sports, que fica no Montes Claros Shopping. O valor cobrado é de R$ 10 inteira e R$ 5 meia.

Confira os jogos abaixo:

4º Circuito - Sede: Ginásio Tancredo Neves/Montes Claros

19.09 - 20h - América Vôlei x Anápolis Vôlei

20.09 - 20h - Fiat/Minas x Anápolis Vôlei

21.09 - 17h - América Vôlei x Fiat/Minas