O América Vôlei conheceu a primeira derrota no Campeonato Mineiro nesse fim de semana, em casa, diante do Minas. A partida terminou em 3 sets a 1 para os visitantes. Agora, os dois times seguem para Lavras, no Sul do Estado, onde disputam mais um circuito.

A derrota de sábado derrubou a invencibilidade dos americanos, que até então mantinham 100% de aproveitamento no campeonato, e tirou o Coelho da primeira colocação do Estadual.

A partida contra o Fiat/Minas foi equilibrada e valia a liderança da competição. No entanto, os anfitriões foram superados, com parciais de 23x25, 25x20, 25x27 e 15x25.

Nem mesmo os desfalques de titulares do Minas ajudaram o ataque do Coelho, que não conseguia se sobressair nos principais fundamentos.

Em cinco jogos disputados, o Coelho conquistou quatro vitórias, sofreu apenas uma derrota e soma 12 pontos. A última vitória ocorreu na quinta-feira, contra o Anápolis Vôlei, de Goiás, por 3 sets a 1.

Na ocasião, o ponteiro Thiago Alves teve boa atuação e foi um dos destaques em quadra. Com o fim do circuito, o Minas segue como líder – mesma pontuação do América – mas com vantagem, pois o alviverde perde no número de vitórias proporcionalmente ao número de jogos. Em seguida vem o Cruzeiro, na terceira colocação, com três pontos ganhos em dois jogos disputados.

Para voltar ao ponto mais alto da tabela, o América terá pela frente novamente o Minas, em novo duelo esta semana.

O Coelho agora viaja para Lavras em busca de reabilitação. Na quinta-feira, a partida será contra os donos da casa, o Lavras Vôlei. No dia seguinte, encara o Fiat/Minas, pelo quinto circuito do Campeonato Mineiro. Jogos serão às 20h.

