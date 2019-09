O América Vôlei entra em quadra hoje (26) para a disputa do quinto circuito do Campeonato Mineiro. A equipe já está em Lavras, no Sul do Estado, para enfrentar o time da casa às 20h. Amanhã, será a vez de encarar novamente o Fiat/Minas, também às oito da noite.

Será também o reencontro de atletas que já passaram pelo Lavras Vôlei, caso do ponteiro Pablo. Em caso de vitória na duas partidas, o Coelho poderá assumir a liderança da competição.

Com 12 pontos ganhos, o América está na segunda colocação. Mesma pontuação do Minas, mas perde no critério de desempate. Logo atrás está o Sada Cruzeiro, com nove e o Anápolis com três.

Henrique Furtado também passou pelo Lavras. Treinou a equipe na última temporada, quando começou um novo projeto para a Superliga C. Foi campeão da etapa e subiu para a B, sendo eliminado pelo Botafogo.