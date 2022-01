O jogo entre o América Vôlei e o Sada Cruzeiro, neste sábado, terá um apelo solidário. O clube de Montes Claros se uniu à a 11ª Subseção da Ordem de Advogados do Brasil (OAB/MG) para realizar uma campanha de socorro a famílias afetadas pelas chuvas no Norte de Minas.

Quem for à partida, marcada para as 17h45, deve levar doações para serem entregues a quem precisa. Os mantimentos e demais materiais deverão ser entregues no ginásio Poliesportivo Tancredo Neves. Ressaltando que a doação não substituirá o ingresso.

No local haverá uma equipe pronta para receber os mantimentos e separá-los adequadamente. Em seguida, todas as doações serão encaminhadas às cidades de Salinas, Rio Pardo de Minas, Porteirinha e São Francisco.

Dentre os itens solicitados estão alimentos não-perecíveis, colchões, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas e calçados em bom estado.



AJUDA

Para o presidente da 11ª subseção da OAB, Herbert Alcântara, a ação é fundamental neste momento para atenuar a dor das pessoas que carecem de ajuda para recomeçar.

“Toda iniciativa, neste momento tão especial para as vítimas das enchentes dos últimos dias, é bem-vinda. O Montes Claros América Vôlei é pioneiro em solidariedade, nos proporciona e nos brinda nesta luta para amenizar as dificuldades das vítimas das chuvas. A OAB agradece ao América, na pessoa do gestor Andrey Souza, em ajudar nesta causa tão importante. Convido todos os torcedores e amantes do voleibol a fazerem a doação, comparecer ao jogo contra o Cruzeiro e levar um alimento, material de limpeza e aquilo que puder ajudar”.



CONVITE

Andrey Souza, gestor do MOC América, reforça o convite para o torcedor participar da campanha. “O Montes Claros América Vôlei está sempre engajado com as causas sociais. Esperamos conseguir apoiar ainda mais quem tanto precisa. É um orgulho para o nosso projeto se juntar à OAB e realizar esta mobilização solidária. Já sabemos da importância de colaborarmos neste momento complicado para tantas famílias. Contamos com o envolvimento e a participação da nossa torcida”.

Os ingressos para a partida já começaram a ser vendidos na Drogaria Minas-Brasil Matriz, localizada na rua Doutor Santos, 50, no Centro. O bilhete custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Vale ressaltar que, neste fim de semana, os advogados que forem ao ginásio para acompanhar o clássico mineiro pela Superliga pagarão meia-entrada.