Após estreia com pé direito no Campeonato Mineiro, o América Vôlei/Montes Claros volta as atenções para o duelo contra o Cruzeiro, que acontecerá no próximo dia 14. O time foi até Anápolis, em Goiás, para a disputa do primeiro circuito da competição Estadual. Se deu bem e terminou com 100% de aproveitamento.

No primeiro jogo, realizado no Ginásio Newton Faria, diante do Uberlândia/Gabarito/Start Química, a vitória por 3 sets a 0 pode até parecer um resultado “elástico”, mas, na prática, foi acirrado.

O Coelho conseguiu administrar e segurar a vantagem até o fim. Apostou nos contra-ataques para bater os adversários. Com isso, fechou com parcial de 25 a 23. No segundo, os clubes ficaram pareados, mas com grande poder de ataque, os visitantes venceram mais um por 25 a 21. Destaque para o ponteiro Pablo, que anotou seis pontos.

O terceiro set foi marcado pela regularidade do América, que se manteve firme até o fim – 25 a 22 e 3 sets a 0, placar final.

O central Renan foi quem mais pontuou na partida – 17 pontos. Pablo, que também jogou como´ oposto, ficou logo atrás, com 14. Na cola, o ponteiro Jonatas marcou 13.



SEM DESCANSO

Sem tempo para descansar, o time que agora representa o Norte de Minas voltou a jogar no sábado. Desta vez, contra os donos da casa. O Anápolis Vôlei deu trabalho. Equilíbrio marcou o primeiro set e o embate, com os dois times disputando ponto a ponto.

Melhor para o alviverde, que passou à frente e fechou em 25 a 23, de virada, já que perdia por 23 a 21. O segundo set seguiu na mesma pegada. Jonatas, com dois aces, ajudou os visitantes a fechar em 25 a 21. Quando o terceiro e último set ficou em 20 a 20, o América buscou ter o controle e foi para cima, mostrando vontade e volume de jogo. Fechou em 3 a 0. Jonatas foi o maior pontuador – 14 –, seguido de Pablo (13).

O América Vôlei/Montes Claros já tem compromisso marcado com o torcedor. Encara o Sada Cruzeiro no próximo dia 14. A partida será realizada no Ginásio Esportivo Tancredo Neves, às 18h, em Montes Claros.

