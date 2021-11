Alunos do Colégio Indyu conquistaram o pódio no 1º Desafio Virtual Esportivo de Montes Claros, realizado pelo município em setembro e outubro. A escola ficou com os três primeiros lugares na modalidade Basquete Escolar Masculino e Feminino e Basquete Masculino Adulto Lance Livre.

“É muita felicidade conquistar a primeira colocação nas olimpíadas da minha cidade. Essa é a segunda olimpíada que participo na pandemia. Estava confiante, mas não esperava a primeira colocação”, conta Guilherme Jabbur, do 3° ano do ensino médio do Indyu.

Ele também conquistou a 9ª colocação nas olimpíadas de Minas Gerais. Guilherme realizou dois treinos semanais no colégio com o professor Rubem Ribeiro. “Pude colocar o arremesso em dia”, comemora.

A competição foi feita de forma virtual. Todos os participantes enviaram vídeos demonstrando o domínio dos fundamentos de cada modalidade. No basquete, foram avaliados os lances livres acertados em dois minutos.



DESCOBERTA

Para Rodrigo Junior Ferreira, do 2° ano do ensino médio, conquistar a 1ª colocação na categoria adulto foi uma descoberta. “Foi o primeiro campeonato que participei e estou bem orgulhoso do resultado que conquistei. Eu não esperava primeiro lugar”, afirma.

Segundo ele, os treinos com o professor Rubão foram fundamentais para conseguir esse resultado. “De início eu nem conseguia pegar na bola, correr manuseando a bola. Tudo foi fruto de treino e esforço. Me sinto melhor agora, me descobri no basquete e, a partir de agora, tenho o sonho de ser um dos melhores e tentar”, diz.

E teve meninas no alto do pódio também. “Conquistar o primeiro lugar é muita alegria. Eu estava competindo com minha melhor amiga e ela conseguiu a segunda colocação no campeonato”, conta Vitória Camilly.

A aluna destaca que o apoio psicológico e a ajuda do professor Rubem Ribeiro foram diferenciais para o resultado. “Todo esforço valeu a pena. Hoje a dedicação está muito mais intensa, nunca faltei a nenhum treino e, a partir de agora, vamos continuar focando em grandes projetos”, diz.



PROMOÇÃO DO ESPORTE

O desafio virtual tem como objetivo promover a prática de esportes; garantir a segurança dos atletas envolvidos; criar oportunidade para a aquisição de hábitos saudáveis; e auxiliar a população a manter-se ativa durante a pandemia.

As modalidades do evento foram Basquete; Basquete Paralímpico; Futebol; Futebol Paralímpico; Handebol; Handebol Paralímpico; Vôlei; Karatê; Bocha e Golball.

O Colégio Indyu conquistou três primeiros lugares na modalidade Basquete Escolar, sendo dois no Masculino e um no Feminino.

A solenidade de premiação está marcada para 15 de dezembro, às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Esportes.

- Basquete Escolar Masculino

1° Lugar – Guilherme Jabbur

2° lugar – João Victor Ramalho

3° lugar – Artur Rosário Molina

Todos do Colégio Indyu



- Basquete Escolar Feminino

1° Lugar – Vitória Camilly Freitas

2° Lugar – Maria Heloísa Gomes

As duas do Colégio Indyu

3° Lugar – Sophia Torres Nobre Colégio Impar



- Basquete Adulto Masculino

1° Lugar – Rodrigo Junio Ferreira Campos

Colégio Indyu