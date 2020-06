Eram 10h18 de 20 de abril de 2020 quando o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, publicou um vídeo, em sua conta pessoal no Twitter, com um trator entrando no terreno onde será construída a Arena MRV, com a seguinte frase: “Vai pra cima deles, trator!”.

Nesta terça-feira, as obras da nova casa do Galo chegam aos primeiros 50 dias. E a ansiedade da torcida atleticana para pisar no terreno onde será erguido o segundo estádio da história do clube continuará, pelo menos por enquanto.

Há alguns dias, a diretoria alvinegra revelou o plano de promover visitações de torcedores às obras da Arena MRV. Seria um tour guiado e pago, com o atleticano vendo a sua nova casa ainda no início.

Em contato com a assessoria da Arena MRV, o Hoje em Dia foi informado de que este processo depende da pandemia pelo novo coronavírus. “A respeito do plano de visitações, estamos ainda em fase de planejamento. Enquanto não soubermos dos avanços da pandemia, continuamos nos resguardando e planejando, apenas”.

Se a Covid-19 atrasa a relação do alvinegro com o estádio, com relação às obras, a pandemia não atrapalha o cronograma. “Estamos na fase de terraplenagem cuja duração aproximada é de seis meses. Estamos avançando conforme o cronograma e já temos inclusive um avanço rápido do nosso canteiro de obras definitivo, que deve ficar pronto ainda esse mês”, afirma a assessoria da Arena MRV.

Apesar do ritmo acelerado de trabalho, ele tem sido feito com adaptações, por causa das novas normas sanitárias, como revela a assessoria do estádio. “Nada mudou no cronograma com a pandemia, mas seguimos tomando todas as medidas de proteção possíveis. Todos sofrem medição de temperatura. Álcool em gel e limpeza em todos os ambientes comuns várias vezes ao dia. Não há pessoas do grupo de risco trabalhando”.

Se ainda não tem a chance de conhecer o canteiro de obras da Arena MRV, o torcedor atleticano, em pouco mais de dois anos, já deve poder realizar o sonho de ver seu time jogar verdadeiramente em casa.

“Sobre a previsão de entrega, estamos trabalhando com outubro de 2022”, afirma a assessoria da Arena MRV.