Estudantes do curso de medicina veterinária das Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte) participam até sábado da quinta edição do Simpósio de Medicina Veterinária (Simev). Realizado pelo Centro Acadêmico da Medicina Veterinária da Temple Grandin, o evento tem como tema zoonoses e a leishmaniose felina.

O coordenador do curso de medicina veterinária da Funorte, Raul Felipe Dornas, ressalta que os temas a serem debatidos no evento são muito importantes para os acadêmicos e profissionais presentes, pois traz atualizações sobre as áreas da profissão.

“Há assuntos bem contemporâneos para a realidade, com isso temos uma gama de palestras que envolvem, por exemplo, a nutrição de vacas leiteiras aqui no Norte de Minas, que é um desafio muito grande pela questão da seca; o perfil do médico veterinário e do empreendedorismo, passando por educação ambiental e preservação de espécies exóticas e de animais silvestres”, explica Raul.

O coordenador diz ainda que outro assunto bastante discutido será a leishmaniose em gatos. “Normalmente, quando se fala na doença, só se pensa em cães. Mas é importantíssimo frisar e trazer a todos que isso pode acontecer nos felinos também e, com isso, estamos expostos aos riscos”, diz.

Segundo Ana Elisa Soares, acadêmica de medicina veterinária na Funorte e participante da diretoria do Centro Acadêmico da Medicina Veterinária, o “objetivo é levar atualização e inovação à comunidade acadêmica”.

“O que nos motivou foi a procura dos alunos pro aperfeiçoamento. Então vimos aí a importância do Centro Acadêmico, junto à faculdade, e a necessidade da busca de mais conhecimento e principalmente das novidades e inovações em nossa profissão”, explica.



PROGRAMAÇÃO

Palestras e minicursos na área, abordando assuntos como empreendedorismo, práticas ambientais, ortopedia veterinária, leishmaniose, dentre outros integram a programação. De acordo com Ana Elisa, a expectativa é a de que cerca de 200 pessoas participem.

As palestras são realizadas no auditório da Sociedade Rural, no Parque de Exposições de Montes Claros. Os minicursos acontecem no Hospital Veterinário Universitário da Funorte.

* Estagiária sob supervisão do editor