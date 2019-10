Milhões de estudantes que sonham em fazer uma faculdade se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A maior prova do Brasil será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro, sendo a principal forma de ingresso na maioria das universidades públicas e também usada para concessão de bolsas de estudo e financiamento estudantil.

De acordo com a professora de Redação do Colégio Indyu, Fabiana Carneiro, a redação é uma parte diferenciada dos vestibulares e a expectativa quanto ao tema da prova (redação) costuma promover uma dose extra de ansiedade e de insegurança, principalmente no Enem.

Algumas dicas da professora são para que o aluno “busque ler, principalmente, reportagens, editoriais dos jornais, artigos de opinião e textos analíticos com temas atuais. O texto do candidato precisa atender rigorosamente o gênero textual solicitado. No caso do Enem, dissertativo-argumentativo, o texto precisa apresentar a estrutura solicitada, como, também, repertório sociocultural relevante e coerente com exemplos, alusões históricas e literárias, pesquisas com fontes. Os textos de apoio são importantes para delimitar o foco da redação, ou seja, contribuir para o tangencimento adequado e inspirar a abordagem consistente”.

Antes de escrever, orienta a professora, o estudante deve planejar o texto. É fundamental fazer um rascunho. O ideal é fazer uma primeira versão, reler, fazer alterações e só então transcrever o texto para a folha oficial, orienta ela.



CONHECIMENTO

Ainda de acordo com a professora, utilizar informações de várias áreas do conhecimento, como história, geografia, sociologia e filosofia, além de manifestações e produções culturais como séries e filmes, por exemplo, enriquece o texto da redação.

SAIBA MAIS

Outra recomendação da professora de Redação do Colégio Indyu, Fabiana Carneiro, é que o candidato leia com atenção a Cartilha do Participante (Inep).

O projeto de texto ou planejamento textual contribuirá para a progressão temática, sendo assim, o candidato deve ficar atento. “A melhor estratégia para superar o nervosismo, recomenda, é a prática. Pratique e sempre peça ajuda e orientação de seus professores. Utilize os recursos virtuais: aulas, grupos de debates”, completa.

O colégio Indyu desenvolve uma abordagem ampla, desde aprimoramento da prática de leitura até atividades de PNL (Programação Neurolinguística).

Há também o seminário multidisciplinar de redação, que envolve todos os alunos do ensino médio que entram para a sexta edição neste ano, com a participação de vários profissionais renomados da cidade e professores do ensino médio da área de Humanas.