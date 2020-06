Fogueira, balão, quadrilha, casamento caipira, chuvinhas que colorem o ar, pescaria... Que criança não anseia pela chegada do mês de junho para se divertir nas festanças juninas? Nem mesmo a Covid-19 vai tirar a alegria e o brilho dessa tradição. Foi o que decidiram professores e pais do Ímpar Escola de Criança, em Montes Claros. O Arraiá da Saudade este ano vem em formato diferente e inovador: drive-thru, neste sábado.

“É momento de reinventar e como o ‘Arraiá’ é tradicional em nossa escola, não poderíamos deixar de realizá-lo. Nas últimas semanas, fizemos, durante as aulas on-line, momentos de estudo e valorização da cultura popular e suas influências: o folclore, música, receitas e forró virtual”, diz Fernanda Castilho, diretora pedagógica da escola.

No estilo drive-thru, ao som da boa música caipira, os alunos caracterizados com adereços, chapéu, laço de fita, acompanhados de suas famílias, vão passar em frente à escola matando a saudade. Os professores e colaboradores irão acenar, próximos ao carro, e tirar fotos com plaquinhas. Tudo ficará registrado nas redes sociais.

“Tudo será feito com muita segurança, seguindo as orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde). Preparamos também um Kit com gostosuras juninas com muita pipoca, maçã do amor, paçoquinha e outros quitutes. Mas o mais importante é o amor de toda equipe em acolher esses pequenos, mesmo nesse formato. Tenho certeza de que vai alegrar os corações”, diz a diretora.

Para Luciane Ribeiro, mãe de Lívia, de 10 anos, será um momento de rever todos, mesmo dentro do carro. “O contato visual, com certeza, será muito importante nesse momento, o olhar, aquele sorriso... A Lívia está sentindo muita falta das professoras, da escola, de correr. É muito válida a ideia do drive”, afirma.

Diretores, professores e colaboradores já estão prontos para colorir a noite de sábado, junto com os pequenos. Tudo para manter na lembrança das crianças a tradição dos festejos juninos.

Para Francielle Lopes, mãe da aluna Jordana, de 4 anos, do 1° período da educação infantil, o entusiasmo é grande. “Encontrar os coleguinhas, mesmo que pelo carro, é uma atividade diferente e que ela nunca participou. Acreditamos que será um momento divertido para toda a família”, conta.