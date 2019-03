Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 62 mil empreendedores e 6 mil startups, de acordo com a Associação Brasileira de Startups (ABStartups). O número é mais do que o dobro do registrado há seis anos, quando o país engatinhava no novo mercado. Em 2012, havia 2.519 startups cadastradas na associação. Em 2017, o número saltou para 5.147.



Com o intuito de trazer essa discussão aos jovens acadêmicos, o coordenador do Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI), das Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte), Bruno Garcia, promoveu o “Trilha Startup”, ciclo de palestras com foco em conceitos de negócios, inovação e arte. O evento atraiu estudantes de diversas áreas de ensino na praça de alimentação do Shopping Ibituruna Center.



Idealizador e organizador da Trilha Startup, Bruno Garcia disse que o evento foi pensado em parceria com o Centro de Pesquisa Funorte (CP), após o início do processo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) Startup – projeto que incentiva os acadêmicos a criarem um projeto ou serviço com foco na solução de algum problema observado no mercado.



“O TCC Startup tem uma visão de conectar os estudantes para o mercado de trabalho, então pensamos em uma mudança impactante, com uma conexão com empreendedores do meio externo e assim surgiu este evento, com depoimentos de empreendedores, em um local aberto ao público e diferente do que estamos acostumados”, contou Bruno.



Participaram como palestrantes o empresário do setor de franquias de Montes Claros Marcelo Furtado, o especialista em startups de tecnologia Eduardo Leite e o analista do Sebrae Pedro Viana.



Com atuação na área de tecnologia e comunicação, Eduardo Leite destacou a importância de falar sobre empreendedorismo com os estudantes.



DESAFIOS

“A tecnologia e a comunicação são dois segmentos importantíssimos para qualquer tipo de empresa, independente do nicho. Dessa forma, abordei um pouco dos desafios que tive. É importante que estejam preparados para a prática, pois ter uma formação curricular hoje não é suficiente para o mercado de trabalho”, disse Eduardo.



Para o empresário Marcelo Furtado, acadêmicos que pensam em empreender ou se preparam para uma vaga de trabalho precisam conhecer o mercado onde irão entrar. As empresas estão se transformando muito rápido”, observa.



Aluno do 5º período de administração, Heberth Alves destacou a relevância do evento para o incentivo ao empreendedorismo. “O TCC Startup da Funorte é um incentivo para que o aluno saia da caixinha, de que a faculdade é somente uma instituição que promove um currículo ou certificado e consiga um emprego. Ao contrário, a ideia é sair da faculdade como um empreendedor e com projeto baseado neste TCC Startup, que é criar mecanismos para que possamos empreender e abrir empresas baseadas na tecnologia e inovação”, diz o estudante.