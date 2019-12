As Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte) e a Faculdade de Saúde Ibituruna (Fasi) entregaram, na última sexta-feira (20), 221 novos profissionais das mais diversas áreas do conhecimento ao mercado de trabalho.

O evento, realizado no Max Min Clube, contou com a participação dos gestores, professores e colaboradores da instituição e também familiares e amigos dos formandos.

Os novos graduados são dos cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social.

“Este é um momento muito especial, pois depois de quatro anos estou concluindo um ciclo e iniciando um novo momento, que será repleto de muitas vitórias e sucesso. Agradeço aos momentos vividos na Funorte e todo o aprendizado conquistado ao longo do período de graduação”, disse Ítalo Ferreira da Silva, formando de Jornalismo.

“É muito emocionante esse momento de colação, de formação. Para nós professores é de extrema importância e muito gratificante ver futuros profissionais que passaram por nós, fomos mediadores do conhecimento e da formação deles”, afirmou Dailane Alckmin, fisioterapeuta e professora do curso de Fisioterapia Funorte.



EMOÇÃO

A solenidade foi marcada por muita emoção dos formandos, familiares e professores. “Com muita emoção vamos entregar quase 800 novos profissionais de ensino superior aqui no Norte de Minas. É um trabalho maravilhoso, onde damos oportunidade às pessoas estudarem, realizarem seus sonhos e contribuírem para o desenvolvimento da nossa região”, disse o professor Ruy Muniz, fundador da Funorte.

Ele ressaltou que todas as faculdades têm a sua importância, “mas verdadeiramente a Funorte é o grande lugar de estudar aqui no Norte de Minas”.



QUALIDADE

Ruy Muniz lembrou que a instituição ocupa mais de um terço dos alunos entre as universidades com ensino de qualidade, com cinco notas máximas na última avaliação do MEC e 31 notas 4. “Isso prova a nossa qualidade e sempre trazendo mais cursos”, pontuou Ruy Muniz.

“Eu, a Raquel e toda equipe estamos muito felizes com essa formatura e vamos continuar trabalhando muito para continuar qualificando pessoas, qualificando os norte-mineiros para que possam contribuir para o crescimento da nossa região”, garantiu o fundador da instituição, ressaltando a importância da educação para a sociedade e para o desenvolvimento de uma região.

“Pela educação que formamos gente inteligente, capaz, que pensa e que pode tomar boas decisões para transformar as vidas das suas famílias”, concluiu Ruy Muniz.